Universitario quiere mantener su hegemonía en el fútbol peruano, por lo que su objetivo en la temporada 2025 es el tricampeonato y pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años. Para cumplir con ello, se preparará de la mejor manera con una serie de amistosos. En esa línea, Jean Ferrari reveló que recibió una invitación para jugar en Estados Unidos y, además, sorprendió con el anuncio de otro compromiso en un destino exótico como parte de un acuerdo comercial con uno de sus sponsors.

Se trata de China, un país ubicado al otro lado del océano Pacífico en el continente asiático. El administrador cema detalló que este largo viaje se realizará para enfrentar a un equipo de la primera división china y visitar las instalaciones de una empresa automovilística que lo patrocina.

Universitario viajará a China para disputar un amistoso

En una entrevista para el programa de YouTube de Carlos 'Tigrillo' Navarro, 'No seas fulero', Jean Ferrari soltó un dato que llamó la atención de los hinchas merengues: jugará un partido amistoso internacional en tierras chinas y enfrentará a un cuadro de la liga de esa nación. Asimismo, mencionó que la 'U' recibió una invitación para disputar un torneo amistoso en Estados Unidos entre el 11 y 18 de enero de 2025.

"Dentro de nuestro contrato con Jetour tenemos un viaje a China y el viaje es para jugar con un equipo de la primera división de allá, pero para principalmente visitar la fábrica y las instalaciones. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? El crecimiento en cuanto al tema publicitario no es un tema netamente mediático, es construir marcas que vayan de la mano y que se consoliden dentro del mercado", detalló.

"Justo estamos evaluando (amistosos), nos han invitado a un torneo amistoso en Estados Unidos, que es para el 11 de enero y calzaría porque estaríamos regresando el día 18 y la Noche Crema 2025 será el viernes 24. Estamos por definir eso, pero va a depender de los partidos amistosos que tengamos de cara a la preparación", agregó el directivo de Universitario.

Jean Ferrari advirtió a Jorge Fossati para que no vaya a la selección peruana

En la misma charla, el mandamás merengue reveló que le aconsejó a Jorge Fossati que no era el momento idóneo para ir a la selección peruana luego de campeonar con la 'U' en 2023.

"Me da pena lo de Jorge. Lo conozco, yo lo traigo. Sé de la clase de persona que es, un tipo impecable. Yo se lo dije antes que se vaya a la FPF: 'Te estás equivocando'. Creo que en otro momento de la selección peruana le hubiera ido mucho mejor. Se lo dije a título de sugerencia: 'No es momento para que vayas'. Él tenía su decisión ya tomada y lo que viene después no lo sabemos. No sabemos si iba a terminar siendo campeón nuevamente en el centenario, en un año tan complejo como el de los 100 años de la 'U'. Él, por querer ir a la selección... Es un tema muy personal y a mí me fastidia que no le esté funcionando porque sé de la capacidad que tiene como entrenador y creo que en otro momento a Jorge le hubiera ido mucho mejor con la selección peruana", manifestó.