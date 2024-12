Jean Ferrari tiene actitudes que no van de acuerdo con su "investidura" como directivo, consideró Eddie Fleischman. Foto: composición de LR/archivo/captura de Pase Filtrado

Jean Ferrari tiene actitudes que no van de acuerdo con su "investidura" como directivo, consideró Eddie Fleischman. Foto: composición de LR/archivo/captura de Pase Filtrado

Cuando Jean Ferrari asumió el cargo de administrador temporal de Universitario, muchos hinchas expresaron sus dudas debido a la poca experiencia que tenía como directivo hasta ese momento. Sin embargo, hoy en día la opinión que sobre él tiene gran parte de la afición se ha tornado favorable como consecuencia de los dos último títulos nacionales conseguidos y la situación de estabilidad que parece haber logrado para el club.

No obstante, el mandamás del cuadro estudiantil también ha sido blanco de cuestionamientos por sus actitudes consideradas como provocadoras hacia otros equipos. Dentro de este grupo de críticos a su gestión se encuentra Eddie Fleischman, para quien Ferrari debería dar otra imagen, pues actualmente siente que en realidad "le hace daño a su club".

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Jean Ferrari?

En entrevista para el canal de YouTube 'Pase Filtrado', el periodista deportivo reconoció que, a pesar de todo, el directivo crema ha tenido éxito. "Desde fuera se ve bien. Universitario está recaudando muy buenas taquillas, ha acertado con algunas contrataciones que le permitieron ser bicampeón, ha tenido el acierto de mantener la base del equipo que logró el título de 2023 para repetir el 2024...", comentó.

Aun así, expresó su reparo a las conductas mostradas en algunos momentos por el exfutbolista. "Pero hay cosas que tienen que ver con su carácter que creo que le hacen daño a su club, al fútbol peruano y a su gestión. Él tendría, como titular de Universitario, que asumir otro nivel de responsabilidad para dar mensajes de convocatoria y no disociadores, mensajes menos beligerantes, no buscar permanentemente la confrontación. Hay momentos en que me hace acordar a Alfredo González", agregó el 'Colorado'.

Fleischman se animó a dar algunos ejemplos de lo que consideró actos impropios de la "investidura" que debe tener el encargado de una institución como Universitario. "Bajar a la cancha para pelearse con Comizzo en pleno partido con Grau, o pelearse con el árbitro asistente desde la tribuna, o gritarle al directivo del otro club... No es la investidura que tiene el presidente de un club", sostuvo.

Otro aspecto que cuestionó el comunicador acerca del papel de Ferrari fue el ejemplo que daría a jugadores e hinchas con su comportamiento: "Le hacen tremendo daño al fútbol peruano. Esa beligerancia que sale desde la cabeza de los clubes es permeable al comando técnico, hacia los jugadores y hacia los hinchas. Te genera una atmósfera enrarecida".

Finalmente, también le 'pegó' a Alianza Lima por no pone de su parte para crear una rivalidad menos agresiva con el elenco de Ate. "Hay un lado más confrontacional, que es el de la 'U', pero Alianza no suma para nada en intentar hacer una relación algo más constructiva. Terminan los dos provocándose mutuamente", culminó.

¿Hasta cuándo estará Jean Ferrari como administrador de Universitario?

Recientemente, la Sunat ratificó a Jean Ferrari como administrador provisional de Universitario por tres años más. De esta forma, la gestión del exfutbolista, que empezó en el 2021, culminará en el 2027.