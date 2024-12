Cuando Jorge Fossati consiguió la estrella 27 con Universitario luego de vencer en una histórica final a Alianza Lima, la hinchada merengue esperaba que el 'Nonno' sea el DT del centenario de la 'U', pero un llamado de la FPF cambió los planes y el entrenador uruguayo se convirtió en el estratega de la selección peruana. Sin embargo, no le fue bien con el Equipo de Todos y desde el máximo ente rector del balompié nacional decidió su salida por el pésimo momento que atraviesa Perú en las Eliminatorias 2026.

En ese sentido, Jean Ferrari, administrador de la institución crema, reveló la severa advertencia que le dio al DT charrúa cuando determinó dejar Universitario por el reto de sacar a la Blanquirroja de los últimos lugares de las clasificatorias al Mundial 2026, objetivo que no cumplió. A diferencia de Perú, en 2024 a la 'U' le fue estupendo con Fabián Bustos y obtuvo el bicampeonato en la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Jean Ferrari advirtió a Jorge Fossati de no ir a la selección peruana

En una entrevista con el programa 'No seas fulero', conducido por Carlos 'Tigrillo' Navarro, el mandamás merengue reveló que le aconsejó a Jorge Fossati que no era el momento idóneo para ir a la selección peruana luego de campeonar con la 'U'.

"Me da pena lo de Jorge. Lo conozco, yo lo traigo. Sé de la clase de persona que es, un tipo impecable. Yo se lo dije antes que se vaya a la FPF: 'Te estás equivocando'. Creo que en otro momento de la selección peruana le hubiera ido mucho mejor", detalló.

Asimismo, Jean Ferrari enfatizó que en otras circunstancias le hubiera ido mucho mejor con la Bicolor y que le fastidia que en la actualidad no le vaya bien porque lo considera un buen entrenador.

"Se lo dije a título de sugerencia: 'No es momento para que vayas'. Él tenía su decisión ya tomada y lo que viene después no lo sabemos. No sabemos si iba a terminar siendo campeón nuevamente en el centenario, en un año tan complejo como el de los 100 años de la 'U'. Él, por querer ir a la selección... Es un tema muy personal y a mí me fastidia que no le esté funcionando porque sé de la capacidad que tiene como entrenador y creo que en otro momento a Jorge le hubiera ido mucho mejor con la selección peruana", añadió.

Jugadores de la selección peruana se solidarizan con Jorge Fossati

En una conversación con RPP, el mánager de Jorge Fossati remarcó que un número importante de futbolistas se puso el contacto con el técnico luego de que se definiera su futuro en la Bicolor y señaló que el estratega tiene planificado arribar a la capital en las primeras semanas de enero.

"En todo este tiempo, lo que se vio, quiero dejarlo bien claro, era la unión de los jugadores con el profesor. Esto no lo pensaba decir, pero muchos jugadores llamaron al profesor, presentándose y siendo solidarios con él. Son más de los que pensamos. Al ver cómo se está manejando todo, el profesor no va a hablar por pedido de los abogados. Su retorno estaba planificado para el 10 o 12 de enero. Él ha seguido trabajando", mencionó.