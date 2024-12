Colombia vs. Venezuela Sub-20 EN VIVO: horario y canal de TV para ver el amistoso internacional

VER Colombia vs. Venezuela sub-20 EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán este sábado 21 de diciembre en un amistoso internacional previo al inicio del Sudamericano sub-20. El compromiso tendrá lugar en Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y 6.00 p. m. (hora venezolana), y la transmisión estará a cargo de las plataformas digitales de la FCF y la FVF. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Este será el segundo cotejo que afrontarán ambas selecciones con miras al inicio del certamen continental. El pasado miércoles 18, el conjunto cafetero se impuso por 2-0 en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol. Los dirigidos por César Torres integran el grupo B junto a potencias como Argentina y Brasil, mientras que la Vinotinto, que será anfitriona, tendrá que medirse contra Perú y Uruguay en el grupo B.

¿A qué hora juega Colombia vs Venezuela sub-20?

El enfrentamiento Colombia vs Venezuela sub-20 se disputará desde las 5.00 p. m. en territorio cafetero y a las 6.00 p. m. en tierras llaneras. Conoce a qué hora inicia el cotejo en diferentes países del continente:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Venezuela sub-20 EN VIVO?

El encuentro Colombia vs Venezuela sub-20 podrá verse en vivo a través de los canales oficiales de televisión y plataformas digitales de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). La transmisión en vivo también ofrecerá comentarios técnicos y análisis de cada jugada, con el fin de brindar una experiencia completa a los espectadores.

¿Cómo ver Colombia vs Venezuela sub-20 ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que prefieran seguir el partido de manera digital, existen opciones para ver el Colombia vs Venezuela sub-20 de forma online y gratuita. Podrías revisar algunas páginas en la web; sin embargo, no son las alternativas más recomendables, debido a que se trata de plataformas no oficiales y que no cuentan con los derechos para transmitir los partidos.

Lo más recomendable es seguir el cotejo a través de La República Deportes, que realizará una cobertura completa de este partido de preparación. Con nosotros podrás vivir todos los pormenores de la previa, así como también el minuto a minuto del enfrentamiento.