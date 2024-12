Colombia vs Venezuela sub-20 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Sudamericano 2025?

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs Venezuela sub-20 EN VIVO? Los combinados de Venezuela y Colombia se enfrentarán el miércoles 18 de diciembre de 2024 a las 5.00 p. m. en la sede deportiva de la FCF ubicada en Barranquilla. El partido se transmitirá a través de los portales oficiales de cada una de las federaciones, mientras que La República Deportes prepara una cobertura especial para este encuentro amistoso de preparación para el Sudamericano de Venezuela 2025.

¿Cuándo se juega el amistoso Colombia vs Venezuela sub-20?

El duelo amistoso entre Colombia vs Venezuela sub-20 está programado para el miércoles 18 de diciembre de 202, en un escenario que permitirá a los técnicos probar distintas variantes y definir posibles alineaciones titulares. Este tipo de enfrentamientos son cruciales para las selecciones juveniles, ya que brindan la oportunidad de darle rodaje a los futbolistas y perfeccionar aspectos tácticos antes de enfrentar competiciones oficiales como el Sudamericano 2025.

Además, la fecha se presenta como ideal para que los equipos entren en ritmo y puedan competir en igualdad de condiciones. Tanto Venezuela como Colombia cuentan con jugadores talentosos que buscan destacarse y asegurar su presencia en futuros torneos de alto nivel.

¿A qué hora juega Colombia vs Venezuela sub-20?

El enfrentamiento Colombia vs Venezuela sub-20 se disputará desde las 5.00 p. m. en territorio cafetero y a las 6.00 p. m. en tierras llaneras. Este partido se llevará a cabo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ubicada en Barranquilla. Conoce a qué hora inicia el cotejo en diferentes países del continente:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Venezuela sub-20 EN VIVO?

El encuentro Colombia vs Venezuela sub-20 podrá verse en vivo a través de los canales oficiales de televisión y plataformas digitales de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). La transmisión en vivo también ofrecerá comentarios técnicos y análisis de cada jugada, con el fin de brindar una experiencia completa a los espectadores.

¿Cómo ver Colombia vs Venezuela sub-20 ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que prefieran seguir el partido de manera digital, existen opciones para ver el Colombia vs Venezuela sub-20 de forma online y gratuita. Podrías revisar algunas páginas en la web; sin embargo, no son las alternativas más recomendables, debido a que se trata de plataformas no oficiales y que no cuentan con los derechos para transmitir los partidos.

Lo más recomendable es seguir el cotejo a través de La República Deportes, que realizará una cobertura completa de este partido de preparación. Con nosotros podrás vivir todos los pormenores de la previa, así como también el minuto a minuto del enfrentamiento.