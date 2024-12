La selección peruana pasa por uno de los peores momentos de su historia al encontrarse en el último lugar de las Eliminatorias 2026 con solo 7 puntos, a 6 del puesto de repechaje que actualmente ocupa Bolivia. Por ese motivo, los dirigidos por Jorge Fossati necesitan de todo el apoyo que se pueda, es así que surge la opción de poder contar con Carlos López, exfigura de Los Chankas que acaba de ser anunciado como el nuevo fichaje de Sport Boys.

En una reciente entrevista, el delantero colombiano de 30 años, manifestó su deseo de poder ser llamado a la selección peruana, para lo cual ya inició su proceso de nacionalización. Carlos López señaló que el motivo de dicho anhelo es que siente que Perú le dio todo, por lo cual una forma de agradecer es vestir la camiseta de la Bicolor y así poder contribuir en revertir el duro presente que atraviesa.

Carlos López quiere jugar en la selección peruana

En una reciente entrevista que brindó a L1 Max a su regreso al país para unirse a la pretemporada de Sport Boys, Carlos López aseguró que su nacionalización está en trámite, por lo cual pronto lo veremos jugar la Liga 1 como peruano. En ese sentido, el atacante nacido en Pereira, Colombia, reveló que sueña con jugar para la Bicolor en el futuro.

“Sí, se está tramitando el tema de mi nacionalidad, ya estamos en camino con eso. Ahora recién estoy llegando, debo empezar a presentar toda la documentación”, reveló López, quien fue sondeado por Alianza Lima para reforzar al equipo en 2025, pero cuya incorporación no prosperó.

“Si me dan la oportunidad yo estaré encantado (de jugar en la selección). Siempre he dicho que a mí Perú me lo ha dado todo y sería lindo. Uno trabaja para dar esos saltos y si se da la oportunidad, bienvenido sea”, agregó el exfutbolista de Los Chankas, donde jugó en las últimas dos temporadas.

Carlos López hace promesa a la hinchada de Sport Boys

El anuncio del fichaje de Carlos López por Sport Boys causó sorpresa no solo en los hinchas de la ‘misilera’, sino también en los seguidores del fútbol peruano. Como recordamos, el colombiano fue voceado para reforzar a Alianza Lima en 2025; sin embargo, las negociaciones se cayeron y finalmente López se vestirá de rosado la próxima temporada.

Es así que el delantero se dirigió a los hinchas del Boys, a quienes prometió entrega para poder luchar por el título el 2025. “Voy a dejar todo en la cancha. Voy a intentar hacer goles y asistencias para ayudar al equipo al máximo y que siempre va a haber entrega de parte mía”, señaló.

“Prometo compromiso, profesionalismo y dejar todo en la cancha. Boys tiene que pelear siempre el campeonato”, aseveró el colombiano, que no pudo ocultar su emoción por formar parte de uno de los equipos más tradicionales del torneo local.

¿Cómo le fue a Carlos López en el 2024?

En su última temporada con Los Chankas, Carlos López disputó 34 partidos oficiales, en los que anotó 11 goles y dio 11 asistencias, números que demuestran su calidad, pero que no superan a lo demostrado en el 2023. En dicha temporada, su primera en el club de Andahuaylas, marcó 10 tantos y dio 21 asistencias.