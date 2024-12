A mitad de año, Alianza Lima había mostrado interés por el delantero colombiano Carlos López, quien la rompía en Los Chankas. Sin embargo, el cafetero sorprendió con su arribo al Sport Boys del Callao, que está armando un gran plantel para tentar su séptima estrella de su historia. Detrás de esta decisión del futbolista se encuentra una curiosa razón que tiene que ver con su nacionalidad.

El delantero brilló en la última Liga 1 a pesar de que su equipo no consiguió acceder a un torneo internacional. En 34 duelos disputados, anotó 11 goles y brindó la misma cantidad de asistencias, por lo que participó en 22 de las 42 anotaciones del equipo de Andahuaylas.

Carlos López y el motivo por el que no fichó por Alianza Lima

En el programa 'A presión radio', el periodista Marcello Merizalde reveló que Carlos López finalmente no llegó al equipo blanquiazul porque los tiempos de su nacionalización no alcanzaban para inscribirlo como peruano y no ocupe un cupo de extranjero.

"Alianza Lima a mitad de año se interesó por fichar a Carlos López como peruano, pero el club desistió en contratarlo porque su nacionalización iba a tardar en salir", mencionó el comunicador.

En la misma línea, agregó que sus papeles recién saldrán entre abril y junio del 2025. Por ello, el Sport Boys lo utilizará como extranjero en la temporada 2025. "Entre abril y junio debe estar saliendo recién la nacionalización de Carlos López como peruano", añadió.

Carlos López jugó 2 temporadas en Los Chankas antes de llegar a Sport Boys. Foto: Luis Jiménez/GLR

Primeras palabras de Carlos López tras fichar por Sport Boys

En conversación con Radio Ovación, el delantero colombiano comentó que tuvo varias ofertas para el 2025, pero se inclinó por la de la Misilera por su interés desde el comienzo.

“Hice una buena temporada, mi representante recibió el llamado de Boys, es un buen proyecto y estuvieron interesados desde el principio. Es un club importante donde cualquier jugador quisiera estar (...) Siempre hubo interés de algunos clubes, pero eso lo estaba viendo mi representante, yo trataba de enfocarme en Los Chankas, no distraerme y ya al final sale Boys. Me presentaron lo que quieren hacer y todo muy bien. Estoy muy feliz y espero poder devolver esta confianza dentro de la cancha. Me han hablado muy bien del equipo, cuando notas tanto interés de un club hacia ti es muy bueno para el jugador, eso me ayudó a decidirme por Boys y sé que este próximo año vamos a hacer las cosas de la mejor manera para dejar a Boys en lo más alto”, detalló.

Fichajes confirmados de Sport Boys

Entre los jugadores que ya fueron anunciados por las redes sociales del conjunto chalaco para la próxima temporada, destaca la de Luis Urruti. El periodista Gustavo Peralta había adelantado previamente que su fichaje era un hecho, por lo tanto, solo falta su presentación oficial. Cabe resaltar que, debido a su condición de nacionalizado, no ocupará una ficha de extranjero.