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Piura: ¿qué es el canelazo y cómo se prepara este trago ideal para combatir el frío?

Los pobladores de Ayabaca resisten las bajas temperaturas gracias a la amplia lista de tragos tradicionales. ¿El ingrediente clave? El aguardiente.

Ayabaca, la cuna de este popular trago, es una provincia ubicada a 2.715 m s. n. m. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Ayabaca, la cuna de este popular trago, es una provincia ubicada a 2.715 m s. n. m. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
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Si bien Piura es la ciudad del eterno calor, 185 kilómetros al noreste y luego de cinco horas de viaje en auto, se asoma Ayabaca, un pueblo de temperaturas bajas y cuyo nombre proviene de dos voces quechuas: ‘aya’, que significa ‘muerte’, y ‘huaca’, que equivale a ‘lugar sagrado’.

Esta provincia ubicada a 2.715 m s. n. m. salta al ojo público durante cada octubre, cuando festeja al Señor Cautivo de Ayabaca. Sin embargo, su tradición gastronómica es tan importante como la religiosa porque cada ingrediente protagonista reúne una parte del sentir colectivo. Este es el caso del canelazo, una bebida elaborada con aguardiente de la región.

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¿Qué es el canelazo?

La República sostuvo una entrevista con Percy Soto Merino, ayabaquino y dueño del discobar John Lennon. Este negocio es tan mítico como su nombre: desde 1988 es el proveedor principal del canelazo, la bebida capaz de combatir el frío, ya sea durante las denominadas ‘vueltas a la plaza’ o durante las reuniones.

No obstante, en el transcurso de la fiesta morada en honor al patrono de la provincia, este trago es el rey, sobre todo entre quienes viajan hasta esta parte de la serranía de Piura y padecen del mal de altura. “La gente se calienta con este trago. Lo venden incluso por vasitos”, comenta el propietario.

¿Cómo se prepara el canelazo? Foto: cortesía de Pecy Soto

¿Cómo se prepara el canelazo? Foto: cortesía de Pecy Soto

¿Cómo se prepara el canelazo?

  • Durante un mes se macera el toronche en el aguardiente.
  • Pasado el tiempo, esta mezcla se hierve y, en el proceso, se va añadiendo la miel de abeja. “Pero para los negocios se le agrega azúcar”, detalla el poblador ayabaquino.
  • Se sirve caliente.

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Cabe aclarar que “es una bebida caliente que tiene varias versiones. El canelazo original se hace, como su mismo nombre lo indica, con canela. Se le agrega unas gotas de limón y aguardiente. Pero en sus otras versiones, se puede hacer con toronche, una fruta exótica de la provincia y que es una especie de papaya pequeña, con sabor y olor agradables”, señala Soto.

El toronche es muy popular en el centro y norte de Sudamérica, específicamente en Perú y Colombia. Foto: VerdeNatura

El toronche es muy popular en el centro y norte de Sudamérica, específicamente en Perú y Colombia. Foto: VerdeNatura

En cuanto a los precios, “si se hace solo de canela con limón y aguardiente, está 6 soles, una jarrita de medio litro. Si se hace de toronche, puede costar hasta 12 soles porque el proceso es más largo”, explica el experto en la receta.

Asimismo, la fruta puede cambiar: la maracuyá y el mango son buenas opciones.

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