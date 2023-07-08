En julio, las playas del norte del país acogen a turistas nacionales e internacionales que buscan ser parte del avistamiento de ballenas jorobadas que pasan su temporada reproductiva en el mar peruano. Los balnearios de Piura y Tumbes son los más visitados para divisar este espectáculo.

Según la bióloga del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) Regina Aguilar Arakaki, durante esta época del año, las ballenas migran desde la Antártida hacia el norte del país para pasar su etapa reproductiva en aguas de mayor temperatura.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el avistamiento de ballenas?

Este espectáculo dura desde el 15 de julio hasta fines del mes de octubre de cada año. Los cetáceos llegan a los balnearios de Máncora, El Ñuro, Los Órganos, Punta Sal y Zorritos, después de recorrer más de 6.000 kilómetros, procedentes de la Antártida a fin de aparearse y reproducirse.

¿Debes contratar cualquier empresa para llegar a ver el espectáculo?

El especialista en turismo Antonio Miranda demandó a los turistas que no se estrese a los cetáceos y que la actividad de apreciar el avistamiento se lleve a cabo contratando empresas formales para lograr armonizar la seguridad de las ballenas y el espectáculo que ofrecen a los bañistas y turistas.

Se conoció que en la región Tumbes existen al menos 30 pequeños empresarios que brindan este servicio a costo módico al usuario, que oscila, en promedio, 80 soles por persona y que consta del recorrido costero hasta dos millas mar adentro; no obstante, existen otros empresarios privados que brindan el transporte en yate y adicionan otros servicios en alta mar por lo que el costo es mayor.