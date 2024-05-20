Este es el único distrito en Lima que fue creado por un 'milagro': conoce su increíble historia

Según la leyenda, pescadores de Surco presenciaron la imagen de cristo crucificado en dicho distrito de Lima Metropolitana. Foto: composición LR/Peru Travel/Freepik/

Según la leyenda, pescadores de Surco presenciaron la imagen de cristo crucificado en dicho distrito de Lima Metropolitana. Foto: composición LR/Peru Travel/Freepik/

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Barranco, una de las 43 jurisdicciones de Lima Metropolitana, es famoso por su vibrante vida nocturna. La amplia variedad de bares, discotecas, peñas y restaurantes, y sus hermosas edificaciones de estilo colonial, como la iglesia de la Ermita y el puente de los Suspiros, lo convierten en el mejor lugar para relajarse y escapar de la vida rutinaria. ¿Pero sabías que este distrito de la capital de Perú fue creado por un 'milagro'?

De acuerdo con historiadores peruanos, se cree que Barranco tiene un origen milagroso. Aquí te contamos la peculiar historia que rodea a este distrito de Lima Sur.

TE RECOMENDAMOS PATRICIA BENAVIDES SALE LIMPIA Y ESTUDIANTES TOMAN LAS CALLES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Por qué se dice que Barranco fue creado por un 'milagro'?

Según relata el escritor y poeta peruano Juan de Arona, a finales del siglo XVIII, un grupo de pescadores que venían desde Surco y pasaban por los barrancos de la zona se quedaron perplejos por una misteriosa luz, que provenía de uno de los taludes que daban al mar y que alumbraba parte de la zona. Los hombres creyeron que se trataba de un carbunclo, mítico animal del folclore de Sudamérica que arrojaba fuego por los ojos.

Asustados pero armados de palos y piedras, se precipitaron hasta el lugar para averiguar qué era esa misteriosa luz. Tal fue su sorpresa al descubrir que dicho resplandor provenía de una imagen de Cristo crucificado en la cruz.

Maravillados por lo que habían visto, los pescadores divulgaron entre los pobladores de la región lo que habían visto. Esto hizo que muchas personas de diferentes partes de la ciudad peregrinaran hasta el lugar donde se había presenciado la aparición de Cristo.

La ermita de Barranco se alzó en honor al señor de los Barrancos que apareció ante unos pescadores de Surco. Foto: composición LR/Facebook/Wikipedia

Fue un panadero de apellido Caicedo quien levantó la primera capilla en dicha zona. Esto, en agradecimiento al señor del Barranco por haber salvado a su esposa de una grave enfermedad. Dicha ermita fue conocida como la Santa Cruz o iglesia de la Santísima Cruz.

Con el paso del tiempo, miles de pobladores de todas las partes de Lima se trasladaron a los alrededores de los taludes. Así nacería el distrito de Barranco.

¿Por qué se le conoce a Barranco como el 'distrito bohemio' de Lima?

Desde hace varios años, a Barranco se le conoce como el 'distrito bohemio' de Lima debido a la historia, cultura y arquitectura única que posee esta jurisdicción. Esta parte de cono sur ha sido un lugar donde artistas, escritores y músicos se han congregado para crear una atmósfera creativa y alternativa.

Esta zona de la capital del Perú cuenta con numerosas casonas antiguas, calles empedradas y una hermosa vista al mar, lo que le confiere un encanto especial. Además de ello, alberga una gran cantidad de bares, cafés, galerías de arte y centros culturales, que lo convierten en un lugar vibrante y perfecto para andar, sobre todo durante las noches.