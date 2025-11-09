Perú entre los países con menor calidad de vida en Sudamérica, según Ranking Numbeo 2025

El Perú enfrenta dificultades en áreas como el Índice de Contaminación, de Seguridad y de Poder Adquisitivo. | Foto: Andina

El Perú enfrenta dificultades en áreas como el Índice de Contaminación, de Seguridad y de Poder Adquisitivo. | Foto: Andina

El informe mundial del Índice de Calidad de Vida 2025, elaborado por la base de datos Numbeo, ubicó al Perú en el séptimo lugar de Sudamérica y el doceavo de toda América, con un puntaje total de 86. Los resultados demuestran diferencias notables de nuestro país frente a otros de la región, sobre todo en aspectos como seguridad, salud y transporte, aunque mantiene indicadores moderados en clima y costo de vida.

Perú entre los países con menor puntaje de Sudamérica según Numbeo 2025

Nuestro país se posicionó en el séptimo lugar (de ocho países) en Sudamérica y en el puesto doce (de trece) en todo América, en el reciente ranking mundial de Calidad de Vida 2025, elaborado por Numbeo. Obtuvo 86 puntos, cifra menor en comparación con otros países de la región.

El estudio señala que el país logró su mejor resultado en el índice de clima, con 97.69 puntos, seguido del índice de poder adquisitivo, con 39.09 puntos, mientras que los puntajes más bajos se registraron en el índice de seguridad, con 32.88 puntos; de sanidad, con 56.28 puntos; y de tiempo de desplazamiento en tráfico, con 49.78 puntos.

Índice de Calidad de Vida según Numbeo, 2025. | Foto: Numbeo

Numbeo 2025: Uruguay lidera la región sudamericana y supera a potencias globales

A diferencia de nuestro país, Uruguay fue el que obtuvo el máximo puntaje respecto a la calidad de vida en Sudamérica, alcanzando un total de 139.81 puntos, lo cual, le permitió superar incluso a China y Rusia en el ranking global. El resultado se atribuye a factores como su índice de poder adquisitivo, de seguridad, de sanidad, entre otros.

Detrás de Uruguay, se ubicaron Ecuador, Argentina y Brasil, países que también superaron los 117 puntos en el índice de Numbeo.

Desafíos pendientes para el Perú de acuerdo al Ranking Numbeo 2025

El informe señala que nuestro país enfrenta dificultades en áreas como el índice de contaminación, de seguridad y de poder adquisitivo. Estos, entre muchos otros aspectos, influyen de manera directa en la calidad de vida de la población y reducen el avance del Perú frente a otros países.

Aunque este mantiene ventajas como su clima y un costo de vida moderado, los resultados de Numbeo 2025 confirman que aún necesita mejorar para alcanzar el nivel de bienestar de otros países de la región.