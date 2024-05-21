HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Descubre cuáles son las 3 monedas más buscadas en el Perú: pueden valer hasta S/800

¿Tienes monedas de S/1 o 10 céntimos en tu cartera? Conoce cuáles de estas nominaciones pueden valer hasta S/800.

Las monedas más buscadas y valiosas fueron emitidas en 1995, 1996 y 2006. Foto: composición LR/Andina/ Viajar por Perú
Las monedas más buscadas y valiosas fueron emitidas en 1995, 1996 y 2006. Foto: composición LR/Andina/ Viajar por Perú

En Perú, algunas monedas del valor de S/1 o 10 céntimos pueden llegar a valer hasta S/800 o más en la actualidad. Muchas de estas monedas aún se encuentran en circulación, lo que las hace accesibles para los coleccionistas y entusiastas. Estas monedas pueden ser valiosas debido a factores como su antigüedad, rareza, estado de conservación y características únicas, como errores de acuñación o ediciones limitadas.

En esta nota, te mencionamos cuáles son las tres monedas peruanas más buscadas por los coleccionistas y cuánto podrían llegar a pagar por cada una de ellas.

PUEDES VER: Peruano que ganó S/22.000 en La Tinka brinda consejo para sacarse la lotería: "Háganlo por la emoción de jugar"

lr.pe

¿Cuáles son las monedas más buscadas en Perú?

1 sol de 1995

La moneda de S/1 de 1995 es extremadamente rara de encontrar. A diferencia de la de 1991, la cantidad emitida en 1995 fue mucho menor, lo que la hace una de las más difíciles de encontrar y, por ende, muy valiosa. Según coleccionistas y apasionados de la numismática, en ese año se acuñaron poco más de 1 millón 100.000 monedas de S/1, lo que la convierte en la más escasa en la actualidad.

"En un estado deplorable, donde apenas se distinga el número uno, debido a que está muy desgastada, como si la hubieras encontrado tirada en la calle, la del 1995 puede valer entre S/10 y S/15. Mientras que, en un buen estado, sin problemas, podría valer alrededor de 700 u 800 soles. Ver esa moneda es algo que sucede una vez al año y estoy siendo generoso. Casi todas están en manos de coleccionistas y son contados quienes las poseen", expresaron.

Moneda de S/1 de 1995. Foto: Numista

Moneda de S/1 de 1995. Foto: Numista

PUEDES VER: ¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto frente a la UNI? Alumno lo revela y sorprende: "¿Es de lujo?"

lr.pe

20 céntimos de 1996

Una moneda de 20 céntimos de cualquier año de la década de los 90 puede tener un valor estimado entre S/3 y S/4. En condiciones excepcionales, una moneda de 20 céntimos de 1996 puede alcanzar un precio de hasta S/8, lo que representa un incremento significativo respecto a su valor nominal. Si la moneda está sin circular, su valor puede ascender a entre S/20 y S/30.

20 céntimos de 2006

Ese año, la situación económica hizo que fuera la moneda más utilizada, lo que provocó un deterioro considerable. Por ello, encontrar una en buen estado es muy difícil. Si se encuentra una de 2006 sin circular, podría llegar a costar fácilmente los S/100.

Moneda de 20 céntimos de 2006. Foto: Numismática del Perú

Moneda de 20 céntimos de 2006. Foto: Numismática del Perú

PUEDES VER: Docente argentino habla sobre alumnos de la UNI: "Resuelven ejercicios sin entender conceptos"

lr.pe

¿Cuáles son las monedas más preciadas por los coleccionistas?

10 centavos de 1974-1976

Los especialistas mencionaron que existe una moneda de 10 centavos de 1974 o 1976, pero no puede precisar el año exacto porque carece de fecha de acuñación. Según él, el BCR la emitió sin una resolución de acuñación. Al notar el fallo, la entidad restringió su circulación, pero algunas ya habían llegado al mercado. Hace diez años, una de estas reliquias en buen estado se vendió por S/200 y su valor actual podría ser cinco veces mayor.

Moneda de 10 centavos de 1974. Foto: Adobe Stock<br>

Moneda de 10 centavos de 1974. Foto: Adobe Stock

PUEDES VER: SUNAT, devolución de impuestos: LINK para consultar con tu DNI si eres beneficiario de hasta S/15.450

lr.pe

20 centavos de 1879

Son muy demandadas por su importancia histórica, ya que fueron emitidas al inicio del conflicto con Chile, además de su destacado diseño y rareza. Según sus estimaciones, una moneda en mal estado no valdría menos de S/20, mientras que en condiciones sin circular, podrían alcanzar entre 300 y 400 dólares.

Moneda de 20 centavos de 1879. Foto: Foronum

Moneda de 20 centavos de 1879. Foto: Foronum

¿Cómo vender una moneda valiosa?

Se recomienda que si alguien tiene una de estas reliquias, consulte con un coleccionista antes de venderla, ya que el valor es relativo y depende del estado de conservación y de lo que los compradores estén dispuestos a pagar. Además, se debe evitar publicar imágenes de la moneda en redes sociales, ya que puede generar desinformación. Lo mejor es buscar casas de coleccionismo o páginas especializadas donde puedan proporcionar información precisa y respaldada sobre su verdadera cotización.

PUEDES VER: La historia de Erika Saavedra, la recicladora peruana que encuentra tesoros en los basureros de SJL

lr.pe

¿Cuántas y cuáles son las monedas de colección del Perú?

El BCRP ha ido sacando a lo largo de los años diferentes monedas alusivas al Bicentenario del Perú. A continuación, te indico algunas de estas:

  • Moneda de plata de la Proclamación de la Independencia
  • Moneda de plata del Ejército del Perú
  • Moneda de plata alusiva a los 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú
  • Moneda de plata de la Marina de Guerra del Perú
Moneda de plata de la Proclamación de la Independencia. Foto: Crypto Metales

Moneda de plata de la Proclamación de la Independencia. Foto: Crypto Metales

¿Cuánto vale la moneda de un sol de Tumi?

En la página web de Mercado Libre, la moneda se puede encontrar con precios que van desde S/25 hasta S/65, dependiendo de su estado y uso previo.

PUEDES VER: Peruano revela diferencias de estudiar medicina en San Marcos y en universidad privada

lr.pe

¿Cuánto vale una moneda de 1 sol de 1994 Perú?

De acuerdo con un experto en numismática, una moneda de un sol (S/1) de 1994, en estado de conservación Mint State (MS), es decir, en excelente estado o sin circular, tiene un valor promedio de 150 soles. Este valor se debe a que la moneda incluye un sistema de lectura braille y se estima que se produjeron únicamente 50 millones de unidades.

La moneda de un sol de 1994 es una de las más populares y buscadas del país. Foto: difusión

La moneda de un sol de 1994 es una de las más populares y buscadas del país. Foto: difusión

Notas relacionadas
El billete de 1 dólar, conocido como Águila Negra, que puedes vender por más de S/140,000

El billete de 1 dólar, conocido como Águila Negra, que puedes vender por más de S/140,000

LEER MÁS
Descubre el billete de 1 dólar con un error de impresión por el que puedes ganar más de 150.000 dólares

Descubre el billete de 1 dólar con un error de impresión por el que puedes ganar más de 150.000 dólares

LEER MÁS
Por esta razón ya NO se utilizan monedas de 1 y 5 céntimos en Perú

Por esta razón ya NO se utilizan monedas de 1 y 5 céntimos en Perú

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Datos LR

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025