HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Datos LR

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

La llegada del Caballo de Fuego marca un periodo de intensidad, cambio y determinación. Según la astrología oriental, este ciclo traerá nuevas oportunidades para ciertos signos en el Año Nuevo Chino 2026.

El Caballo de Fuego marca un nuevo ciclo según Año Nuevo Chino 2026
El Caballo de Fuego marca un nuevo ciclo según Año Nuevo Chino 2026 | Foto: ChatGPT

Los próximos 12 meses estarán regidos por el Caballo de Fuego, un signo caracterizado por ser uno de los signos más intensos y carismáticos del horóscopo chino. Este animal representa movimiento, energía y una fuerte inclinación hacia la independencia. Su naturaleza libre, decidida y apasionada imprimirá un ritmo dinámico al año, guiado por el entusiasmo y la iniciativa.

A esto se suma la presencia del elemento Fuego, que intensifica la creatividad, el liderazgo y el deseo de transformación. En el zodiaco chino, los 12 signos se agrupan en cuatro tríadas o triángulos de afinidad, formados por animales que comparten características y formas de enfrentar la vida. Estos grupos ayudan a identificar compatibilidades naturales y cómo cada signo podría afrontar el nuevo ciclo bajo la influencia del Caballo de Fuego.

TE RECOMENDAMOS

3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo

PUEDES VER: Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

lr.pe

¿Qué signos se llevan mejor con el Caballo de Madera en el horóscopo chino?

Caballo, Tigre y Perro

Conectados a la energía Yang, estos signos muestran una personalidad extrovertida y disfrutan estar rodeados de personas. Son apreciados por su habilidad para formar vínculos sinceros y duraderos. Su carácter firme y comprometido con lo justo los lleva, con frecuencia, a interesarse por temas legales o causas que buscan el bienestar colectivo.

Dragón, Rata y Mono

Este grupo se caracteriza por su actitud abierta, su inclinación por lo creativo y su capacidad para moverse entre distintos proyectos a la vez. No obstante, su impulso constante puede verse afectado por episodios de impaciencia y una visión algo negativa ante la frustración, lo que podría generar tensiones en su entorno personal o laboral.

Gallo, Buey y Serpiente

Son signos que priorizan la lógica sobre las emociones, valoran el orden y asumen con firmeza sus responsabilidades laborales. Su dedicación al trabajo suele dar frutos en lo profesional, aunque esa misma intensidad puede generar retos en el plano afectivo.

Conejo, Cerdo y Cabra

Este grupo destaca por su profundidad emocional y una tendencia perfeccionista al vivir sus vínculos. Aunque no siempre expresan lo que sienten con facilidad, poseen una naturaleza empática y una calidez que los hace cercanos y considerados con los demás.

Notas relacionadas
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Kim Jong-un reafirma el respaldo total a Putin en su mensaje de Año Nuevo: "Siempre estaremos con el hermano pueblo de Rusia"

Kim Jong-un reafirma el respaldo total a Putin en su mensaje de Año Nuevo: "Siempre estaremos con el hermano pueblo de Rusia"

LEER MÁS
Año Nuevo Chino en Lima: así fue el debut de la Serpiente, calendario chino y rituales para recibir este 2025

Año Nuevo Chino en Lima: así fue el debut de la Serpiente, calendario chino y rituales para recibir este 2025

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

Frases de Navidad y Año Nuevo 2025: 100 mensajes para agradecer a tus clientes

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
60 bromas graciosas por el Día de los Inocentes para hacerle a tu novio o novia hoy

60 bromas graciosas por el Día de los Inocentes para hacerle a tu novio o novia hoy

LEER MÁS
¿Qué decir en Año Nuevo? Los mejores saludos para impresionar a tus seres queridos, amigos y colegas este 2026

¿Qué decir en Año Nuevo? Los mejores saludos para impresionar a tus seres queridos, amigos y colegas este 2026

LEER MÁS
Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

LEER MÁS
¿Por qué vestimos de blanco en Año Nuevo? El significado secreto de esta tradición y su sorprendente origen

¿Por qué vestimos de blanco en Año Nuevo? El significado secreto de esta tradición y su sorprendente origen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario se alista para la Noche Crema y lanza mensaje a su hinchada: “Nuestra fiesta será Monumental”

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

Datos LR

60 bromas graciosas por el Día de los Inocentes para hacerle a tu novio o novia hoy

¿Qué decir en Año Nuevo? Los mejores saludos para impresionar a tus seres queridos, amigos y colegas este 2026

Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Elecciones 2026: 7 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025