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Los precios de las entradas para el Mundial 2026 generaron un escándalo a pocos días del inicio del torneo. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey realizan una investigación por una presunta inflación en las tarifas de los boletos y por haber "inducido al error" a los aficionados. Las autoridades anunciaron que citarán a la FIFA a comparecer.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, y su homóloga de Nueva York, Letitia James, indicaron que solicitaron información específica a la entidad sobre los procedimientos de venta para ocho partidos de la Copa del Mundo, entre los que destaca la gran final.

FIFA enfrenta investigación por precios de entradas al Mundial

Uno de los aspectos sobre los que recae la investigación es la aplicación, por primera vez en la historia, de precios dinámicos, que establecen distintas tarifas según la demanda y la ubicación de los asientos.

“Es posible que los aficionados hayan sido engañados sobre la ubicación de los asientos que estaban comprando, y que las declaraciones públicas de la FIFA y la venta de entradas pueden haber contribuido al aumento vertiginoso de los precios”, se lee en el comunicado conjunto publicado por los fiscales.

“Ser honestos en la venta de entradas no es algo complicado. Sin embargo, la FIFA ha convertido la compra de una entrada para la Copa Mundial en un calvario de confusión, escasez artificial y precios desorbitados; todo ello a expensas de los consumidores y de los laboriosos ciudadanos de Nueva Jersey. (…) Es un honor ser sede de la Copa Mundial, pero este evento no debe servir como pretexto para explotar a nuestros residentes y visitantes”, agregó Jennifer Davenport.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio.

Grupos del Mundial 2026

Esta será la primera Copa del Mundo que se desarrolle en 3 países distintos; además, contará con 48 selecciones participantes.