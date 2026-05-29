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Cómo elimino la humedad de mis paredes de forma rápida: receta casera que funciona de verdad

La humedad en las paredes es un problema común en el hogar y se refleja en manchas, moho y mal olor. Existe una mezcla casera fácil de preparar que ayuda a limpiarla sin gastar demasiado.

Existen soluciones caseras efectivas, como una mezcla de bicarbonato, sal y vinagre, que ayudan a limpiar y tratar superficies afectadas sin gastar mucho dinero.
Existen soluciones caseras efectivas, como una mezcla de bicarbonato, sal y vinagre, que ayudan a limpiar y tratar superficies afectadas sin gastar mucho dinero. | Foto: Composición LR | Magnific
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La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes dentro del hogar. Suele aparecer como manchas oscuras, pintura levantada, moho o incluso mal olor, especialmente en zonas con poca ventilación o donde existen filtraciones. Aunque muchas veces parece un problema difícil de resolver, existe una mezcla casera que se ha vuelto popular por su facilidad de preparación y porque ayuda a limpiar y tratar la superficie afectada sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Antes de aplicar cualquier solución, es importante recordar que la humedad suele estar relacionada con filtraciones, goteras, condensación o fallas estructurales. Por eso, además de limpiar la pared, conviene revisar qué provoca la acumulación de agua para evitar que el problema vuelva a aparecer con el tiempo.

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¿Qué necesitas para preparar el remedio casero contra la humedad?

Para elaborar esta mezcla necesitas ingredientes muy fáciles de conseguir y que muchas personas ya tienen en casa. La combinación ayuda a limpiar la superficie, remover restos de salitre y dejar una capa protectora sobre la pared antes del acabado final.

Ingredientes y materiales:

  • Una taza de bicarbonato de sodio
  • Una cucharada de sal
  • Una cucharada de jabón para lavar platos
  • Tres tazas de agua
  • Dos tazas de vinagre blanco
  • Guantes de protección
  • Cepillo de cerdas duras
  • Esponja
  • Lentes de protección
  • Cubrebocas
  • Jabelga o revestimiento para acabado final

La mezcla debe prepararse en un recipiente grande. Para ello, incorpora poco a poco todos los ingredientes líquidos mientras revuelves hasta lograr una solución uniforme. Una vez lista, ya puede aplicarse sobre la pared afectada.

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Paso a paso para quitar la humedad de la pared

Aplicar correctamente la mezcla es clave para que el resultado sea efectivo. Estos son los pasos recomendados:

  • Preparar la mezcla: colocar bicarbonato, sal y jabón en un recipiente. Añadir el agua y luego el vinagre poco a poco mientras se mezcla hasta integrar todo.
  • Protegerse antes de comenzar: usar guantes, cubrebocas y lentes para evitar contacto con polvo, moho o restos desprendidos de la pared.
  • Limpiar la zona dañada: con un cepillo retirar pintura levantada, yeso suelto o cualquier material afectado por la humedad. La superficie debe quedar lo más limpia posible.
  • Aplicar el sellador casero: usar una esponja para distribuir la mezcla generosamente sobre toda el área afectada. Cubrir bien y dejar secar por completo.
  • Realizar el acabado final: una vez seca la pared, aplicar jabelga o revestimiento para mejorar la apariencia y reforzar la protección.

Aunque este remedio casero puede ayudar a mejorar el aspecto de la pared y reducir los efectos visibles de la humedad, si las manchas reaparecen con frecuencia o la filtración continúa, lo más recomendable es buscar el origen del problema para solucionarlo de raíz.

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