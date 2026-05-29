La acidez del estómago después de cenar puede esconder una enfermedad crónica: guía completa para cuidarte

El ardor en el pecho y la regurgitación son síntomas frecuentes del reflujo gastroesofágico (ERGE), una afección digestiva crónica que puede deteriorar la calidad de vida. | Foto: Magnific

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Sentir ardor en el pecho o notar que la comida 'sube' después de cenar suele verse como una molestia pasajera. Sin embargo, cuando estos síntomas aparecen con frecuencia, podrían estar relacionados con una enfermedad crónica conocida como reflujo gastroesofágico, una afección digestiva que puede afectar la calidad de vida y, en algunos casos, derivar en complicaciones si no se trata adecuadamente.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) ocurre cuando el contenido ácido del estómago regresa hacia el esófago de forma anormal, lo que provoca irritación e inflamación. Aunque muchas personas la asocian solo con acidez ocasional, especialistas advierten que normalizar este malestar puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento oportunos, especialmente cuando el ardor aparece de forma repetida tras las comidas o durante la noche.

Para prevenir el reflujo, se recomienda evitar fumar, regular el alcohol y esperar al menos dos horas después de cenar antes de acostarse.

Cuáles son los síntomas más comunes del reflujo gastroesofágico

Los síntomas más frecuentes del reflujo gastroesofágico son la pirosis —una sensación de ardor que asciende por detrás del pecho— y la regurgitación ácida, cuando el contenido del estómago llega hasta la garganta o la boca. Estas molestias suelen intensificarse al acostarse, inclinarse hacia adelante o después de cenas abundantes, especialmente si incluyen alimentos grasos, picantes o bebidas como café o alcohol.

Además, algunos pacientes pueden presentar molestias menos evidentes, como tos nocturna, sensación de nudo en la garganta, dificultad para tragar, náuseas o irritación persistente en la garganta. Cuando estos síntomas se repiten varias veces por semana o afectan el descanso nocturno, los expertos recomiendan consultar al médico para descartar complicaciones y recibir tratamiento adecuado.

Los síntomas más comunes de ERGE son la pirosis, regurgitación ácida y tos nocturna.

Cómo prevenir el reflujo y cuándo acudir al médico

El tratamiento del reflujo gastroesofágico suele comenzar con cambios en el estilo de vida. Entre las medidas más recomendadas están evitar fumar, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso saludable y dejar pasar al menos dos horas entre la cena y el momento de acostarse. También puede ayudar elevar ligeramente la cabecera de la cama o dormir sobre el lado izquierdo para disminuir el reflujo nocturno.

Cuando estas medidas no son suficientes, el tratamiento puede incluir medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, usados para reducir la producción de ácido estomacal. Aunque en la mayoría de los casos el pronóstico es favorable, no tratar el reflujo de manera adecuada puede favorecer complicaciones como esofagitis, úlceras o esófago de Barrett, una alteración que en casos poco frecuentes puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago. Por eso, si la acidez después de cenar deja de ser ocasional y se vuelve constante, conviene no ignorarla.