¿Viste pollo amarillo y blanco en el mercado?, ¿cuál es el más saludable? Esta es la principal diferencia

Ambos tienen propiedades similares y son seguros para el consumo. | Foto: difusión/Composición LR

Ambos tienen propiedades similares y son seguros para el consumo. | Foto: difusión/Composición LR

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El pollo es uno de los alimentos de origen animal más consumidos en Perú y otros países de la región debido a su versatilidad y valor nutricional. Sin embargo, al momento de comprarlo en mercados o supermercados, muchas personas notan que existen pollos de piel amarilla y otros de color más blanco o rosado, una diferencia que suele generar dudas sobre cuál es más saludable o de mejor calidad.

Aunque existe la creencia de que el pollo amarillo proviene de animales criados de forma natural o de corral, especialistas del sector avícola señalan que el color no determina necesariamente una mejor calidad nutricional. Tanto el pollo amarillo como el blanco poseen propiedades similares y pueden consumirse sin inconvenientes, siempre que se encuentren en buen estado.

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¿Por qué algunos pollos son amarillos y otros blancos?

La principal diferencia entre ambos tipos de pollo está relacionada con la alimentación que reciben durante su crianza. De acuerdo con especialistas avícolas, los pollos amarillos consumen alimentos balanceados con carotenoides, compuestos que aportan el tono amarillento a la piel y la grasa del animal.

Este efecto puede lograrse mediante dietas con mayor contenido de maíz o con pigmentos autorizados para uso alimentario. Por ello, el color amarillo no significa necesariamente que el pollo haya sido criado de forma libre o artesanal. En cambio, los pollos blancos o rosados simplemente no reciben esos componentes en la misma proporción.

¿Cuál conviene comprar y cómo identificar si está en mal estado?

Desde el punto de vista nutricional, ambos tipos de pollo ofrecen proteínas y nutrientes similares, por lo que la elección puede depender del gusto o preferencia del consumidor. Especialistas recomiendan prestar más atención a las condiciones del alimento que al color de la piel.

Al momento de comprar pollo, es importante evitar productos de olor desagradable, aroma similar al amoníaco, color grisáceo o textura pegajosa, ya que son señales de descomposición. También se aconseja verificar la refrigeración y el estado general del producto antes de consumirlo.