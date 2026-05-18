No son decoración: esta es la verdadera función de las esferas de colores en los cables de alta tensión que casi nadie conoce

EsferasLas esferas en el cableado eléctrico protegen el tráfico aéreo y salvan la vida de miles de aves. | Foto: composición LR

EsferasLas esferas en el cableado eléctrico protegen el tráfico aéreo y salvan la vida de miles de aves. | Foto: composición LR

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Las esferas de colores instaladas en los cables de alta tensión cumplen una función esencial que va mucho más allá de lo decorativo. Estos dispositivos, visibles en carreteras, valles, montañas y zonas cercanas a aeropuertos, fueron diseñados para advertir la presencia de tendidos eléctricos y evitar accidentes de aeronaves que vuelan a baja altura. Su uso se ha extendido en distintos países desde la década de 1950 como parte de las medidas de seguridad aérea.

Conocidas técnicamente como esferas de balizamiento o balizas de señalización visual, estas estructuras de color rojo, naranja o blanco permiten que pilotos de helicópteros, avionetas y aeronaves de emergencia detecten con mayor facilidad los cables de alta tensión. Especialistas señalan que los tendidos eléctricos pueden resultar difíciles de distinguir durante amaneceres, atardeceres o en condiciones de neblina, por lo que estas señales visuales ayudan a prevenir riesgos durante el vuelo.

¿Por qué las esferas en cables eléctricos son obligatorias en zonas de riesgo aéreo?

La instalación de estas balizas está regulada por normas de aviación civil y lineamientos internacionales vinculados a la seguridad aérea. Su presencia es obligatoria en áreas donde las aeronaves realizan maniobras cercanas al terreno, como aeropuertos, helipuertos, cruces de ríos, zonas montañosas y sectores con tránsito frecuente de helicópteros y avionetas.

Además de su ubicación estratégica, estas esferas poseen dimensiones diseñadas para garantizar una alta visibilidad. Su diámetro suele variar entre 60 y 90 centímetros y están fabricadas con materiales resistentes a condiciones climáticas extremas, como polietileno de alta densidad o fibra de vidrio reforzada. Aunque son estructuras de gran tamaño, su peso generalmente oscila entre cinco y siete kilogramos.

La instalación de estas balizas está regulada por normas de aviación civil y lineamientos internacionales vinculados a la seguridad aérea.

¿Cómo los colores de las esferas ayudan a prevenir accidentes y proteger aves?

Los colores de estas balizas cumplen una función específica relacionada con la visibilidad aérea. Las esferas naranjas son las más utilizadas debido a que destacan en distintas condiciones climáticas, mientras que las rojas suelen emplearse en zonas despejadas y las blancas en entornos de menor luminosidad. En sectores de alto tránsito aéreo es común que se instalen de forma alternada para facilitar la identificación continua del cableado.

Estas estructuras también aportan a la protección de aves. Diversos estudios indican que las colisiones contra cables eléctricos representan una causa frecuente de mortalidad en especies de gran tamaño y vuelo rápido. Gracias a sus colores llamativos y dimensiones visibles, las esferas permiten que aves como grullas, cigüeñas y rapaces detecten los tendidos eléctricos y modifiquen su trayectoria. Junto con otros dispositivos conocidos como salvapájaros, forman parte de las medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de las infraestructuras eléctricas.