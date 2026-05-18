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Estás guardando mal la leche: por esta razón no debes ponerla en la puerta del refrigerador

Malas prácticas de conservación de la leche pueden inducir la proliferación de bacterias dañinas. Se recomienda identificar signos de deterioro, como olor agrio y aspecto grumoso, para evitar intoxicaciones.

Expertos recomiendan no guardar la leche en la puerta de la nevera o refrigerador.
Expertos recomiendan no guardar la leche en la puerta de la nevera o refrigerador. | Foto: composición LR
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La leche forma parte de la alimentación diaria de millones de personas gracias a su aporte de nutrientes como calcio, magnesio, riboflavina y vitamina B12. Sin embargo, conservarla de manera incorrecta dentro de la nevera puede afectar tanto su frescura como su seguridad para el consumo. Aunque muchas personas acostumbran a ubicarla en la puerta del refrigerador por practicidad, expertos recomiendan evitar este espacio debido a las variaciones constantes de temperatura.

Cada vez que la puerta del electrodoméstico se abre, el ingreso de aire caliente altera el frío interno y genera cambios térmicos que pueden acelerar el deterioro de la leche y otros lácteos. Especialistas señalan que estos productos necesitan mantenerse entre 2 y 5 grados una vez abiertos, por lo que la parte media o baja del refrigerador resulta más adecuada para conservarlos en mejores condiciones.

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La puerta del refrigerador no mantiene una temperatura estable para los lácteos

La zona de la puerta es considerada una de las menos frías del refrigerador. Esto ocurre porque está expuesta de forma constante a los cambios de temperatura provocados por la apertura y cierre del electrodoméstico. Además, en esa área la circulación del aire frío es menor, lo que dificulta conservar alimentos sensibles como la leche.

El nutricionista Pablo Ojeda, citado por el medio La Sexta, explicó que los lácteos requieren un ambiente frío estable para mantener su frescura y evitar alteraciones prematuras. Por esta razón, la recomendación es ubicarlos en los compartimientos centrales o inferiores, donde la temperatura suele mantenerse constante durante más tiempo.

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¿Cómo identificar leche en mal estado y qué productos sí pueden ir en la puerta?

Cuando la leche no se conserva adecuadamente, aumenta el riesgo de proliferación de bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, microorganismos asociados con intoxicaciones alimentarias. Entre los síntomas más frecuentes figuran náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Incluso si la fecha de vencimiento sigue vigente, una mala refrigeración puede acelerar su descomposición.

Existen señales visibles que permiten detectar si la leche ya no es apta para el consumo, como olor agrio, textura grumosa o apariencia aguada. En contraste, la puerta de la nevera sí es apropiada para productos menos sensibles a los cambios de temperatura, entre ellos salsas, mermeladas, mayonesa, jugos y bebidas embotelladas. Los especialistas también recomiendan mantener la nevera con una temperatura constante, evitar el contacto directo de los lácteos con carnes o verduras y revisar siempre el estado del producto antes de consumirlo.

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