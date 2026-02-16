'Cielo para dos' temporada 5: ¿qué pasó con Su Been y Hee Sun tras finalizar el reality coreano?

La quinta temporada del reality coreano 'Single's Inferno 5' dejó a los fans emocionados con varias parejas formadas en el programa, pero especialmente con la historia entre Lim Su Been y Park Hee Sun, quienes protagonizaron uno de los romances más comentados. Un mes después del final, ambos confirmaron que continuaron viéndose y saliendo, aunque su relación enfrentó un reto cuando ella viajó al extranjero. “Cuando supe que se iba a Estados Unidos, me pregunté si debía terminar con ella”, confesó él en el especial de reencuentro.

La corta serie de 'Cielo para dos: reunión', estrenado el 14 de febrero y compuesto por seis episodios, mostró qué ocurrió con las parejas tras las cámaras. Allí se reveló que, aunque la distancia complicó su vínculo, él decidió esperar. “Lo pensé y me di cuenta de que no se quedaría allí para siempre… Volví a contactarla después y seguimos en contacto”, explicó el modelo, dejando claro que la conexión no se rompió definitivamente.

¿Qué pasó con Su Been y Hee Sun, la pareja que se formó en 'Cielo para dos' temporada 5?

Durante el programa, la relación llamó la atención porque fue ella quien mostró interés primero, algo que los seguidores consideraron refrescante dentro de la dinámica del reality. Tras el final, continuaron saliendo hasta que Hee Sun viajó seis meses a Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad Carnegie Mellon.

A pesar de la distancia, ambos mantuvieron el contacto. Además, después del estreno del especial de reunión, Su Been publicó en redes sociales un mensaje reflexivo acompañado de fotos con sus compañeros y varias junto a Hee Sun. En su texto destacó lo significativa que fue la experiencia: explicó que, al estar aislados del mundo exterior durante el programa, pudieron centrarse completamente el uno en el otro y experimentar emociones nuevas. Sus palabras reforzaron la idea de que el reality no solo creó entretenimiento, sino también vínculos reales.

¿Qué parejas del 'Cielo para dos 5' dejaron de verse tras finalizar el reality coreano?

Aunque algunos romances continuaron, otros no tuvieron el mismo desenlace. Estas son las parejas que confirmaron su distanciamiento:

Choi Mina Sue y Lee Sung-hoon: revelaron que no tuvieron ninguna cita después del final. Incluso circularon comentarios de internautas que aseguraban haber visto a Sung-hoon con otra mujer en un parque de diversiones. Él eliminó sus redes sociales y no volvió a pronunciarse sobre su situación sentimental, mientras ella evitó comentar rumores.

Kim Min-gee y Song Seung-il: su relación terminó de forma complicada. Ella describió el vínculo como “unilateral” y afirmó que él la ignoraba. Él respondió que nunca tuvieron citas y que solo eran amigos, aunque ella sostuvo que sí mantuvieron algo de contacto.