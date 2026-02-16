HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: ¿qué pasó con Su Been y Hee Sun tras finalizar el reality coreano?

La historia entre Lim Su Been y Park Hee Sun generó gran expectativa entre fans del reality de Netflix, especialmente tras las revelaciones que hicieron sobre su vínculo luego de terminar el programa.

'Cielo para dos' temporada 5 culminó con cinco parejas, entre ellos Su Been y Hee Sun. Foto: composición LR/Instagram/Netflix
'Cielo para dos' temporada 5 culminó con cinco parejas, entre ellos Su Been y Hee Sun. Foto: composición LR/Instagram/Netflix

La quinta temporada del reality coreano 'Single's Inferno 5' dejó a los fans emocionados con varias parejas formadas en el programa, pero especialmente con la historia entre Lim Su Been y Park Hee Sun, quienes protagonizaron uno de los romances más comentados. Un mes después del final, ambos confirmaron que continuaron viéndose y saliendo, aunque su relación enfrentó un reto cuando ella viajó al extranjero. “Cuando supe que se iba a Estados Unidos, me pregunté si debía terminar con ella”, confesó él en el especial de reencuentro.

La corta serie de 'Cielo para dos: reunión', estrenado el 14 de febrero y compuesto por seis episodios, mostró qué ocurrió con las parejas tras las cámaras. Allí se reveló que, aunque la distancia complicó su vínculo, él decidió esperar. “Lo pensé y me di cuenta de que no se quedaría allí para siempre… Volví a contactarla después y seguimos en contacto”, explicó el modelo, dejando claro que la conexión no se rompió definitivamente.

PUEDES VER: 'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

lr.pe

¿Qué pasó con Su Been y Hee Sun, la pareja que se formó en 'Cielo para dos' temporada 5?

Durante el programa, la relación llamó la atención porque fue ella quien mostró interés primero, algo que los seguidores consideraron refrescante dentro de la dinámica del reality. Tras el final, continuaron saliendo hasta que Hee Sun viajó seis meses a Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad Carnegie Mellon.

A pesar de la distancia, ambos mantuvieron el contacto. Además, después del estreno del especial de reunión, Su Been publicó en redes sociales un mensaje reflexivo acompañado de fotos con sus compañeros y varias junto a Hee Sun. En su texto destacó lo significativa que fue la experiencia: explicó que, al estar aislados del mundo exterior durante el programa, pudieron centrarse completamente el uno en el otro y experimentar emociones nuevas. Sus palabras reforzaron la idea de que el reality no solo creó entretenimiento, sino también vínculos reales.

PUEDES VER: 'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

lr.pe

¿Qué parejas del 'Cielo para dos 5' dejaron de verse tras finalizar el reality coreano?

Aunque algunos romances continuaron, otros no tuvieron el mismo desenlace. Estas son las parejas que confirmaron su distanciamiento:

  • Choi Mina Sue y Lee Sung-hoon: revelaron que no tuvieron ninguna cita después del final. Incluso circularon comentarios de internautas que aseguraban haber visto a Sung-hoon con otra mujer en un parque de diversiones. Él eliminó sus redes sociales y no volvió a pronunciarse sobre su situación sentimental, mientras ella evitó comentar rumores.
  • Kim Min-gee y Song Seung-il: su relación terminó de forma complicada. Ella describió el vínculo como “unilateral” y afirmó que él la ignoraba. Él respondió que nunca tuvieron citas y que solo eran amigos, aunque ella sostuvo que sí mantuvieron algo de contacto.
  • Kim Go-eun y Woo Sung-min: aunque ella lo eligió en la final por la estabilidad que sentía a su lado —tras un triángulo amoroso que también involucró a Jo I-geon y Shin Hyeon-woo—, finalmente no continuaron juntos. Durante la reunión, ella e I-geon compartieron una cena y recordaron momentos del programa.
Notas relacionadas
¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS
Jun Ji Hyun, de My Sassy Girl, víctima de mensajes de odio

Jun Ji Hyun, de My Sassy Girl, víctima de mensajes de odio

LEER MÁS
'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

¿Eres peruano y quieres estudiar una maestría en Corea del Sur? Requisitos y beneficios para postular a una beca hasta el 25 de febrero

Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional: no hay fecha clara para exponerlo

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025