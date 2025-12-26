'Mi ídolo': reparto y de qué trata la nueva serie coreana en Netflix que muestra la cara oculta del mundo k-pop

El k-pop ha conquistado al mundo con su despliegue de talento y producciones espectaculares, aunque también arrastra un lado menos luminoso que rara vez se muestra en pantalla. La nueva serie coreana de Netflix, 'Mi ídolo', explora ese universo con una propuesta que combina romance, drama y crítica social. El resultado no ha tardado en captar la atención del público: con apenas dos capítulos estrenados, ya figura entre lo más visto de la plataforma y se ubica en el top 10 de Perú.

La trama sigue a un cantante que, además de enfrentar la presión de la fama y episodios de pánico derivados del asedio de seguidores obsesivos, se ve envuelto en una acusación de asesinato. En medio de esa crisis aparece una abogada que, tras una imagen implacable, guarda un secreto: ha sido fan del artista durante muchos años.

¿De qué trata 'Mi ídolo', la nueva serie coreana que conquista Netflix?

'Mi ídolo' cuenta la historia de Maeng Se Na, una abogada implacable que ha construido su reputación aceptando casos criminales poco populares. Detrás de esa imagen, guarda un secreto: desde hace más de una década es fan de Do Ra Ik, un exitoso solista que en el pasado integró la boyband Gold Boys. Su vida cambia de manera inesperada cuando debe asumir la defensa de Ra Ik, acusado de asesinar a uno de sus antiguos compañeros. Desde ese momento, Se Na se enfrenta al dilema de proteger a su ídolo mientras descubre que él también oculta un secreto capaz de transformar el rumbo de la historia.

La producción coreana, dirigida por Lee Gwang Yeong y escrita por Kim Da Rin, se estrenó el 22 de diciembre a las 10.00 p. m. (KST) a través del canal de cable ENA y por Netflix a nivel internacional. La serie está programada para emitir dos capítulos por semana, cada lunes y martes, hasta completar los 12 episodios de una temporada que promete tensión, romance y giros inesperados.

¿Quién es quién en 'Mi ídolo?: reparto completo

Los protagonistas de 'Mi ídolo' son Choi Soo Young, reconocida integrante del grupo de k-pop Girls’ Generation, quien interpreta a la abogada Maeng Se Na, y el famoso actor Kim Jae Young, en el papel del cantante Do Ra Ik. A ellos se suma Jung Jae Kwang con un rol decisivo en el caso judicial, además de Choi Hee Jin como Hong Hye Joo y Kim Hyun Jin como Park Choong Jae. El elenco se completa con otros nombres que aportan matices y giros a la historia.