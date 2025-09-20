'Bon appétit, majestad' capítulo 10: a qué hora sale y dónde ver online en español latino

El éxito surcoreano 'Bon Appétit, Your Majesty' llega a su recta final. Tras los impactantes sucesos del capítulo 9, que mostraron el encarcelamiento de la chef Yeon Ji Young y el tenso enfrentamiento con la corte del imperio Ming, los fans esperan con gran expectativa la entrega del episodio 10 en Netflix.

En el capítulo 10 se verá a la chef Yeon Ji Young permanece en peligro, pues su destino podría estar ligado a convertirse en una ofrenda para los Ming. El avance muestra escenas dramáticas donde la relación entre ella y el rey Yi Heon se pone a prueba, ya que el monarca debe decidir entre protegerla o ceder ante la presión política para salvaguardar a su reino.

¿A qué hora sale el capítulo 10 de 'Bon appétit, Your Majesty'?

El capítulo 10 de 'Bon Appétit, majestad' se estrenará el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 9:10 p. m. (hora Corea del Sur) en el canal tvN. Horas más tarde, estará disponible en el catálogo global de Netflix, adaptado para los suscriptores de diferentes regiones.

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del domingo 21 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del domingo 21 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del domingo 21 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. del domingo 21 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en España: 4.00 p. m. del domingo 21 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del domingo 21 de septiembre.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 10 de 'Bon Appétit, Your Majesty' online y español latino?

El drama coreano está disponible exclusivamente en Netflix. Para acceder, basta con tener una suscripción activa y buscar el título en el catálogo, donde puede figurar como 'Bon Appétit, majestad' o 'Bon Appétit, Your Majesty', según el país.

Cada capítulo se estrena en calidad HD, con opción de subtítulos en español latino o doblaje, de acuerdo con la preferencia del usuario. Además, la plataforma ofrece extras como avances y detrás de cámaras.

Es importante recalcar que la serie no está disponible en sitios no oficiales ni de manera gratuita, por lo que se recomienda disfrutarla únicamente en Netflix para evitar riesgos y asegurar la mejor experiencia audiovisual.

Reparto de 'Bon Appétit, Your Majesty'