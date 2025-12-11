HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO Alianza Lima vs Savino del Bene      
'Beso dinamita' capítulo 11 en español latino: cuándo y dónde ver el episodio del k-drama

El k-drama 'Beso dinamita' continúa arrasando en Latinoamérica y los fans esperan ansiosos el capítulo 11 tras la emotiva confesión de amor de Ji Hyeok a Da Rim. Conoce aquí cuándo se estrena el nuevo episodio y cómo verlo con doblaje al español latino.

'Beso dinamita' tiene 14 episodios. Foto: composición LR/SBS
'Beso dinamita' tiene 14 episodios. Foto: composición LR/SBS

“Simplemente, me gustas por lo que eres… Te amo”, le confesó Ji Hyeok a Da Rim en el más reciente episodio de 'Beso dinamita'. Ahora la pareja hizo oficial su relación y en el capítulo 11 conoceremos que sucederá con su romance. Aquí te contamos cuándo se estrena y dónde verlo en español latino de manera oficial.

La serie, que estrena nuevos capítulos todos los miércoles y jueves y cuenta con un total de 14 episodios, es una producción de SBS TV que ya se acerca a la recta final de su temporada. Con cada entrega, mantiene la emoción de sus seguidores, quienes esperan descubrir cómo terminará la historia de amor entre los protagonistas.

PUEDES VER: Todos los dramas coreanos que se estrenan en diciembre de 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video

lr.pe

¿Cuándo sale el capítulo 11 de 'Beso dinamita'?

El capítulo 11 de 'Beso dinamita' se estrenará el 17 de diciembre en Netflix. El k-drama, ubicado como una de las series favoritas de la plataforma, mantiene las expectativas altas de los fans por el desarrollo del romance entre Da Rim y Ji Hyeok.

Los fans aguardan especialmente este episodio debido al beso y la confesión del capítulo anterior, un momento clave para la historia que marcará el rumbo de la pareja en los próximos episodios.

PUEDES VER: ¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

lr.pe

¿Cómo y dónde ver 'Beso dinamita' capítulo 11 en español latino online?

El episodio 11 de 'Beso dinamita' estará disponible exclusivamente en Netflix, plataforma donde ya se encuentran los capítulos anteriores del k-drama. Los usuarios podrán verlo con doblaje en español latino, audio original en coreano y subtítulos en varios idiomas.

Para acceder al episodio, solo necesitas una suscripción activa a Netflix, que ofrece planes desde básicos hasta premium. Una vez dentro del catálogo, debes ingresar al título 'Dynamite Kiss' y seleccionar tu idioma preferido desde la barra de configuración ubicada en la parte inferior de tu pantalla. Así podrás disfrutar del nuevo capítulo con la mejor calidad y de manera totalmente legal.

