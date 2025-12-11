'Beso dinamita' capítulo 11 en español latino: cuándo y dónde ver el episodio del k-drama
El k-drama 'Beso dinamita' continúa arrasando en Latinoamérica y los fans esperan ansiosos el capítulo 11 tras la emotiva confesión de amor de Ji Hyeok a Da Rim. Conoce aquí cuándo se estrena el nuevo episodio y cómo verlo con doblaje al español latino.
“Simplemente, me gustas por lo que eres… Te amo”, le confesó Ji Hyeok a Da Rim en el más reciente episodio de 'Beso dinamita'. Ahora la pareja hizo oficial su relación y en el capítulo 11 conoceremos que sucederá con su romance. Aquí te contamos cuándo se estrena y dónde verlo en español latino de manera oficial.
La serie, que estrena nuevos capítulos todos los miércoles y jueves y cuenta con un total de 14 episodios, es una producción de SBS TV que ya se acerca a la recta final de su temporada. Con cada entrega, mantiene la emoción de sus seguidores, quienes esperan descubrir cómo terminará la historia de amor entre los protagonistas.
¿Cuándo sale el capítulo 11 de 'Beso dinamita'?
El capítulo 11 de 'Beso dinamita' se estrenará el 17 de diciembre en Netflix. El k-drama, ubicado como una de las series favoritas de la plataforma, mantiene las expectativas altas de los fans por el desarrollo del romance entre Da Rim y Ji Hyeok.
Los fans aguardan especialmente este episodio debido al beso y la confesión del capítulo anterior, un momento clave para la historia que marcará el rumbo de la pareja en los próximos episodios.
¿Cómo y dónde ver 'Beso dinamita' capítulo 11 en español latino online?
El episodio 11 de 'Beso dinamita' estará disponible exclusivamente en Netflix, plataforma donde ya se encuentran los capítulos anteriores del k-drama. Los usuarios podrán verlo con doblaje en español latino, audio original en coreano y subtítulos en varios idiomas.
Para acceder al episodio, solo necesitas una suscripción activa a Netflix, que ofrece planes desde básicos hasta premium. Una vez dentro del catálogo, debes ingresar al título 'Dynamite Kiss' y seleccionar tu idioma preferido desde la barra de configuración ubicada en la parte inferior de tu pantalla. Así podrás disfrutar del nuevo capítulo con la mejor calidad y de manera totalmente legal.