'Bon appétit, majestad' capitulo 8 en español latino y con subtítulos: link para ver online y a qué hora sale

La historia de Yeon Ji Young y el rey Yi Heon continúa atrapando a los fanáticos de 'Bon appétit, majestad', la serie coreana más vista del catálogo asiático de Netflix actualmente. Este domingo 14 de septiembre se estrena el esperado capítulo 8 del k-drama, el cual estará disponible en español latino y con subtítulos desde las 9.00 a. m. en Perú. La producción ha logrado posicionarse entre el público internacional con una mezcla de romance histórico, fantasía y gastronomía, y las destacadas actuaciones de su reparto, liderado por Im Yoon A y Lee Chae Min.

El episodio anterior de 'Bon Appetit, Your Majesty' dejó la tensión en su punto más alto: tras una misión fuera del palacio y una emboscada inesperada, la chef moderna que viajó a la era Joseon finalmente deberá enfrentarse en un duelo culinario contra los cocineros del imperio Ming. En sus manos no solo está el destino del reino, sino también la confianza de un monarca que ha dejado atrás su tiranía y se ha enamorado de ella, aunque aún no se dé cuenta.

¿Dónde ver 'Bon appétit, majestad' capítulo 8 en español latino y con subtítulos?: LINK oficial para ver online aquí

El capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' estará disponible este domingo 14 de septiembre a través de Netflix (AQUÍ), en su idioma original con subtítulos o con audio doblado en varios idiomas, incluido el español latino.

Cada fin de semana, la producción estrena un nuevo capítulo a través de la señal tvN en Corea del Sur, y poco después es liberado en Netflix para el público internacional. Esta dinámica permite que los seguidores de la serie coreana disfruten de los episodios casi en simultáneo con su emisión original. La estrategia ha sido clave para mantener el entusiasmo global por este drama coreano, que ya se consagra como el #1 a nivel mundial en la plataforma de streaming.

¿A qué hora sale el capítulo 8 de 'Bon appetit, majestad'?: horarios por país

Atención si te atrapó la historia protagonizada por Yoona y Lee Chae Min. El capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este domingo 14 de septiembre de 2025 a las 9.00 a. m. (hora Perú) a través de Netflix. Revisa a continuación el horario de estreno según tu país.

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del domingo 14 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del domingo 14 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del domingo 14 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. del domingo 14 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en España: 4.00 p. m. del domingo 14 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 8 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del domingo 14 de septiembre.

¿Se puede ver gratis el capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' online?

No, 'Bon appétit, majestad' no está disponible gratis de forma legal. La serie coreana, basada en la novela web 'Sobreviviendo como chef de Yeonsangun', se transmite exclusivamente por Netflix, y para verla se necesita una suscripción activa.

Aunque algunos sitios no oficiales lo suben horas después, como HiTV, no son 100% seguros ni respetan los derechos de distribución. En Perú, los planes de Netflix comienzan desde S/28,90 al mes.

Romance, peligro y cocina: lo que dejó el episodio 7 de 'Bon appetit, majestad'

En el capítulo 7, las señales de enamoramiento entre Yi Heon y Yeon Ji Young se volvieron más evidentes que nunca. Incluso los miembros de la corte comienzan a notar la cercanía entre ambos, aunque ellos parecen no darse cuenta. La tensión emocional se entrelaza con el peligro cuando ambos salen del palacio en una misión secreta y logran sobrevivir a una emboscada que pone en riesgo sus vidas.

Ahora, con el concurso culinario en marcha, Yeon Ji Young deberá liderar a su equipo en una competencia decisiva contra los cocineros del imperio Ming. El resultado no solo definirá el futuro del reino, sino también el vínculo con Yi Heon, quien ha dejado atrás su imagen de rey tirano para mostrarse vulnerable ante la chef que llegó del futuro. El capítulo 8 promete emociones fuertes, giros inesperados y una nueva etapa en esta historia que ha conquistado a los amantes del drama coreano.