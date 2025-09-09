HOYSuscripcion LR Focus

'Bon appétit, majestad' capítulo 7 y 8: cuándo se estrena y dónde ver los episodios en español

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' estrena sus capítulos 7 y 8 con la continuación de la historia que sigue la peculiar relación con la chef Yeon Ji Young y el rey Yi Heon. Conoce todos los detalles de su estreno

'Bon Appetit, majetad' estrena nuevos capítulos todos los sábados y domingos. Foto: composición LR/tvN
'Bon Appetit, majetad' estrena nuevos capítulos todos los sábados y domingos. Foto: composición LR/tvN

La serie coreana 'Bon appétit, majestad' continúa conquistando a los amantes de los k-dramas con su combinación de época histórica, gastronomía y romance. Tras el éxito de producciones como 'Cuando la vida te da mandarinas', este drama protagonizado por Yoona y Lee Chae Min sigue generando expectativas entre los fans por las evoluciones románticas de la chef Yeon Ji Young y el rey Yi Heon.

La reciente emisión cerró con un momento tenso: tras un beso inesperado del rey mientras estaba ebrio, Yeon Ji Young reaccionó molesta ante la aparente indiferencia de Lee Heon, quien luego se esforzó por demostrar sus sentimientos y reveló que empezaba a verla de otra manera.

Los protagonistas se aventurarán fuera del palacio para una cita secreta en el mercado, donde Lee Heon se disfraza de noble común y Yeon Ji Young luce un elegante cambio de atuendo, mostrando un lado más humano y cercano del monarca.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 7 y 8 de 'Bon appétit, majestad'?

Los capítulos 7 y 8 de la serie coreana se estrenarán los días 13 y 14 de septiembre a través del canal tvN en Corea del Sur. Como es habitual, los episodios se transmiten durante los fines de semana y simultáneamente se encuentran disponibles en Netflix, lo que permite a los fans internacionales disfrutar del drama sin retrasos. La serie se ha convertido en uno de los títulos más populares del catálogo asiático de la plataforma, especialmente por sus subtítulos en español y el doblaje al español latino.

La serie coreana tiene 12 capítulos. Foto: tvN

La serie coreana tiene 12 capítulos. Foto: tvN

¿Dónde y cómo ver en español 'Bon appétit, majestad'?

Para ver los episodios 7 y 8 de 'Bon appétit, majestad' de manera legal y segura, solo se requiere una suscripción activa a Netflix. Los usuarios pueden buscar el drama bajo su título en español o inglés, 'Bon Appétit, Your Majesty', y acceder al contenido con doblaje en español latino o subtítulos en español, según su preferencia. Actualmente, en Perú, la plataforma ofrece planes desde S/28.90, lo que permite disfrutar del catálogo internacional sin interrupciones ni riesgos asociados a sitios no oficiales.

Si bien algunos portales informales como HiTV difunden episodios horas después del estreno, estas plataformas no cuentan con los derechos de distribución y pueden incluir publicidad invasiva o riesgos de seguridad para los dispositivos. Por ello, los expertos recomiendan acceder únicamente a medios oficiales como Netflix para garantizar una experiencia de calidad y totalmente segura.

