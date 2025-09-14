HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'Alice in Borderland' en Netflix?

Faltan pocos días para el gran estreno de la tercera temporada de 'Alice in Borderland' en Netflix. ¿Arisu y Usagi sobrevivirán una vez más a los sangrientos juegos de Borderland?

Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya protagonizan 'Alice in Borderland'.
Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya protagonizan 'Alice in Borderland'.

Desde su debut en 2020, 'Alice in Borderland' se ha convertido en una de las series japonesas más exitosas de Netflix, destacando por su narrativa intensa, sus macabros retos y la evolución psicológica de sus personajes. Tras el impactante final de la segunda temporada, los fanáticos han esperado con expectativa la continuación de la historia de Arisu y Usagi. La pregunta que ha rondado durante meses finalmente tiene respuesta: ¿cuándo sale la temporada 3 de 'Alice in Borderland' en Netflix?

Los fanáticos cuentan los días para el estreno en septiembre de 2025 y el emocionante adelanto de esta entrega indica que el desafío aún no ha terminado. "Arisu deberá jugar nuevamente para salvar a la persona que más ama", adelanta el tráiler, dejando claro que el regreso a Borderland será tan brutal como emocional.

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'Alice in Borderland' en Netflix?

La fecha de estreno de la tercera temporada de 'Alice in Borderland' está marcada: 25 de septiembre de 2025. El anuncio fue confirmado por Netflix en sus canales oficiales. Desde entonces, ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la serie. Aunque aún no se ha detallado si los episodios se lanzarán todos juntos o de forma semanal, se espera que mantengan el formato de estreno completo, como en las temporadas anteriores.

El regreso de Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) está asegurado, y el tráiler sugiere que la historia girará en torno al misterio de la carta del Joker, vista brevemente al final de la segunda temporada. Esta figura, que en el manga representa al Game Master final, podría ser clave para entender el origen de Borderland y el destino de los jugadores.

¿Qué se sabe sobre la trama de la tercera temporada de 'Alice in Borderland' en Netflix?

La tercera temporada de 'Alice in Bordeland' explorará el significado de la carta del Joker, que en el manga de Haro Aso representa una entidad que decide si los jugadores regresan al mundo real o permanecen atrapados. En la serie japonesa, esta carta fue mostrada brevemente, dejando abierta la posibilidad de una nueva fase del juego. Además, se espera que se profundice en el pasado de Borderland y en las secuelas emocionales que enfrentan los sobrevivientes.

La adaptación de Netflix ha tomado varias libertades respecto al manga. Por ejemplo, en lugar de drogar a Arisu como ocurre en la historia original, la serie optó por una manipulación psicológica más sutil por parte de Mira. También se modificó el hecho de que Arisu recién terminaba el instituto y no estaba obsesionado con los videojuegos violentos antes de ser arrastrado a Bordeland, como sí sucede en el live action. Con estos antecedentes, la temporada 3 podría seguir un camino narrativo distinto, manteniendo la esencia del manga pero apostando por otros giros que sorprendan a la audiencia.

