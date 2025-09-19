HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
     
¿A qué hora sale el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad' en español latino y dónde ver online?

No te pierdas el gran estreno del capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad' a puertas del gran final del k-drama. ¿Qué hará el rey Yi Heon tras la agresión a su amada chef Ji Young?

Lee Chae Min e Im Yoo Nah en el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad'.
Lee Chae Min e Im Yoo Nah en el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad'. | Foto: composición LR/tvN

¡El capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad' llega muy pronto! La tensión en la cocina real sigue en aumento y esta semana los fans conocerán los resultados del concurso de cocina entre Joseon y el imperio Ming, a puertas del gran final de temporada. El drama surcoreano que mezcla romance, historia y gastronomía, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del catálogo asiático de Netflix. Protagonizado por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, el k-drama ha capturado la atención del público latinoamericano, que espera con ansias cada nuevo episodio.

Tras el giro inesperado en el capítulo 8, donde Yeon Ji Young y el rey Yi Heon enfrentaron una emboscada en plena búsqueda de una olla a presión, el capítulo 9 promete revelar nuevas escenas emocionantes, incluyendo una agresión por parte de la consorte Kang hacia la chef real y cuál será la reacción del rey ante esta ofensa a su amada.

PUEDES VER: 'Bon Appétit, Majestad': fecha de estreno de los capítulos 9 y 10 y dónde verlos en español

lr.pe

¿A qué hora sale el capítulo 9 de 'Bon appétit, Your Majesty'?

El capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad' se estrena este sábado 20 de septiembre de 2025 a las 9.10 p. m. (hora Corea del Sur) por el canal tvN. En Latinoamérica, estará disponible horas después a través de Netflix, con opción de subtítulos en español latino y doblaje para quienes prefieran la versión adaptada. La plataforma mantiene su ritmo de dos episodios semanales, cada uno con una duración aproximada de 80 minutos. Los horarios de estreno en Netflix varían según el país:

  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. del sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en España: 4.00 p. m. del sábado 20 de septiembre
  • 'Bon appétit, majestad', capítulo 10 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 20 de septiembre.

PUEDES VER: Yoo Yeon Seok, actor del drama coreano 'Cuando el teléfono suena', anuncia fan meeting en Latinoamérica 2025

lr.pe

¿Dónde y cómo ver el capítulo 9 de 'Bon Appétit, Your Majesty' online y español latino?

No te lo puedes perder. El capítulo 9 de 'Bon Appétit, Your Majesty' estará disponible este sábado 20 de septiembre en Netflix, poco después de su emisión original por el canal surcoreano tvN. La plataforma ofrece la opción de verlo en español latino con subtítulos o doblaje, según la preferencia del usuario. Para acceder, basta con ingresar al catálogo y buscar el título oficial, que aparece como 'Bon Appétit, Majestad' o 'Bon Appétit, Your Majesty', dependiendo del país.

La serie coreana mantiene su ritmo de dos episodios semanales, y cada entrega llega en calidad HD, con acceso a contenido adicional como avances y detrás de cámaras. No está disponible de forma gratuita ni en sitios no oficiales, por lo que se recomienda contar con una suscripción activa a Netflix para disfrutarlo sin interrupciones ni riesgos.

PUEDES VER: K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: mira la lista completa por plataforma

lr.pe

¿Qué pasará en el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad'?

El capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad' marcará el final del esperado certamen culinario entre el reino de Joseon y el imperio Ming. Con Yeon Ji Young lesionada y el rey Yi Heon enfrentando presiones políticas, el episodio promete una mezcla de tensión, estrategia y emociones. La cocina, más que un escenario, se convierte en campo de batalla donde cada ingrediente puede definir el destino del reino. Además, la consorte Kang abofetea fuertemente a la chef real, quien sería pedida como una ofrenda para los Ming. Ante ello, se espera una fuerte reacción por parte del rey de Joseon, quien dejó su tiranía a un lado cuando comenzó a tener sentimientos por la cocinera moderna.

