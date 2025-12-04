HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Cultura Asiática

Estreno de k-dramas en diciembre 2025 vía Netflix, Disney y más: cómo ver nuevas series coreanas

Diciembre de 2025 trae emocionantes estrenos de k-dramas que cautivarán a los fans, con series de distintos géneros disponibles en plataformas de streaming globales como Netflix, HBO Max y Prime Video.

Actores como Kim Go Eun y Park Seo Joon regresan a los k-dramas en diciembre de 2025.
Actores como Kim Go Eun y Park Seo Joon regresan a los k-dramas en diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Netflix/Prime Video

El último mes del año llega cargado de novedades para los amantes de los k-dramas. Diciembre de 2025 se perfila como uno de los períodos más atractivos para los seguidores del género, con producciones que abarcan desde thrillers oscuros hasta romances emotivos, la mayoría disponibles en las principales plataformas de streaming como Netflix en respuesta al alcance global de estos programas.

La expectativa es alta, pues varias de estas series cuentan con reconocidos actores, como Kim Go Eun y Park Seo Joon, y guionistas que han marcado tendencia en la industria coreana. Además, los estrenos se presentan con fechas claras y disponibilidad online, lo que asegura un acceso más amplio para el público internacional.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al Cielo’, causa furor en Lima con su esperada llegada al país

lr.pe

'The Price of Confession' / 'El precio de una confesión'

Este thriller sigue la historia de una profesora que se ve envuelta en un caso de asesinato y conoce en prisión a una mujer enigmática que cambiará su destino. La tensión y los giros dramáticos convierten a esta producción en uno de los lanzamientos más esperados del mes.

  • Fecha de estreno: 5 de diciembre
  • Plataforma: Netflix
  • Actrices principales: Kim Go Eun y Jun Do Yeon.

'Surely Tomorrow' / 'Tal vez mañana'

Un romance que explora las segundas oportunidades. Una periodista se reencuentra con su primer amor, quien es esposo de una mujer vinculada a un caso de corrupción, y ambos deberán decidir si están listos para reconstruir lo que dejaron atrás.

  • Fecha de estreno: 6 de diciembre
  • Canal: JTBC / Amazon Prime Video
  • Actores principales: Park Seo Joon y Won Ji An.

PUEDES VER: MAMA Awards 2025 [DÍA 2] todos los GANADORES: STRAY KIDS, G-Dragon, aespa, Jennie, Rosé y más idols k-pop

lr.pe

'Public Defender' / 'Pro bono'

Drama legal que muestra la lucha de un abogado que, tras ser destituido de su puesto, comienza una lucha por defender a quienes no tienen voz en el sistema judicial junto a una colega idealista. La serie promete emociones intensas y dilemas éticos.

  • Fecha de estreno: 6 de diciembre
  • Plataforma: TVING / Netflix
  • Actores principales: Jung Kyung Ho y So Joo Yeon.

'Villains'

Una historia de acción y crimen que sigue a un grupo de personajes atrapados en un mundo de corrupción y poder. Con un elenco de lujo, promete ser uno de los títulos más comentados.

  • Fecha de estreno: 18 de diciembre
  • Plataforma: TVING / HBO Max
  • Actores principales: Yoo Ji Tae, Lee Min Jung y Lee Bum Soo.

PUEDES VER: Muere el actor Lee Soon-jae a los 91 años: figura de los Kdramas y leyenda de la actuación en Corea del Sur

lr.pe

'I Doll (I Do I)'

Este thriller legal sigue a una abogada que buscará defender a un idol, de quien secretamente es su fan, de una acusación de asesinato. En medio del caso, quedará expuesta a los crueles secretos de la industria de entretenimiento.

  • Fecha de estreno: 22 de diciembre
  • Plataforma: Genie TV
  • Actores principales: Choi Soo Young y Kim Jae Young

'Made in Korea'

Ambientada en los años 70, esta producción retrata la vida de dos hombres que buscan abrirse camino en medio de un contexto político y social convulso.

  • Fecha de estreno: 24 de diciembre
  • Plataforma: Disney+
  • Actores principales: Hyun Bin y Jung Woo Sung.

'Cashman' / 'Cashero'

Una mezcla de fantasía y humor que narra la historia de un funcionario que descubre poderes sobrenaturales ligados al dinero. Una propuesta fresca y diferente para cerrar el año.

  • Fecha de estreno: 26 de diciembre
  • Plataforma: Netflix
  • Actores principales: Lee Jun Ho, Lee Chae Min y Kang Han Na.
Notas relacionadas
Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al Cielo’, causa furor en Lima con su esperada llegada al país

Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al Cielo’, causa furor en Lima con su esperada llegada al país

LEER MÁS
¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Beso dinamita' en español latino y dónde ver online?

¿Cuándo sale el capítulo 3 de 'Beso dinamita' en español latino y dónde ver online?

LEER MÁS
Doramas y K-dramas que se estrenan en noviembre 2025: listas completas por plataforma

Doramas y K-dramas que se estrenan en noviembre 2025: listas completas por plataforma

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Marry My Husband', capítulo 7 sub español: ¿cuándo se estrena y dónde ver online el k-drama?

'Marry My Husband', capítulo 7 sub español: ¿cuándo se estrena y dónde ver online el k-drama?

LEER MÁS
¿De qué murió Moonbin, de ASTRO? Policía de Corea del Sur revela posible causa de fallecimiento

¿De qué murió Moonbin, de ASTRO? Policía de Corea del Sur revela posible causa de fallecimiento

LEER MÁS
'Veredicto dudoso': dónde ver online el drama chino en sub español

'Veredicto dudoso': dónde ver online el drama chino en sub español

LEER MÁS
Rosé de BLACKPINK acusada de consumir drogas: ¿qué pasó y cuál es la foto que desató rumores?

Rosé de BLACKPINK acusada de consumir drogas: ¿qué pasó y cuál es la foto que desató rumores?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Cultura Asiática

MAMA Awards 2025 [DÍA 2] todos los GANADORES: STRAY KIDS, G-Dragon, aespa, Jennie, Rosé y más idols k-pop que se llevaron premios

Shin Hyun Joon, actor de ‘Escalera al Cielo’, causa furor en Lima con su esperada llegada al país

MAMA Awards 2025 DÍA 1: revive todas las presentaciones y premios más destacados del k-pop desde China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025