Estreno de k-dramas en diciembre 2025 vía Netflix, Disney y más: cómo ver nuevas series coreanas

Actores como Kim Go Eun y Park Seo Joon regresan a los k-dramas en diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Netflix/Prime Video

El último mes del año llega cargado de novedades para los amantes de los k-dramas. Diciembre de 2025 se perfila como uno de los períodos más atractivos para los seguidores del género, con producciones que abarcan desde thrillers oscuros hasta romances emotivos, la mayoría disponibles en las principales plataformas de streaming como Netflix en respuesta al alcance global de estos programas.

La expectativa es alta, pues varias de estas series cuentan con reconocidos actores, como Kim Go Eun y Park Seo Joon, y guionistas que han marcado tendencia en la industria coreana. Además, los estrenos se presentan con fechas claras y disponibilidad online, lo que asegura un acceso más amplio para el público internacional.

'The Price of Confession' / 'El precio de una confesión'

Este thriller sigue la historia de una profesora que se ve envuelta en un caso de asesinato y conoce en prisión a una mujer enigmática que cambiará su destino. La tensión y los giros dramáticos convierten a esta producción en uno de los lanzamientos más esperados del mes.

Fecha de estreno: 5 de diciembre

Plataforma: Netflix

Actrices principales: Kim Go Eun y Jun Do Yeon.

'Surely Tomorrow' / 'Tal vez mañana'

Un romance que explora las segundas oportunidades. Una periodista se reencuentra con su primer amor, quien es esposo de una mujer vinculada a un caso de corrupción, y ambos deberán decidir si están listos para reconstruir lo que dejaron atrás.

Fecha de estreno: 6 de diciembre

Canal: JTBC / Amazon Prime Video

Actores principales: Park Seo Joon y Won Ji An.

'Public Defender' / 'Pro bono'

Drama legal que muestra la lucha de un abogado que, tras ser destituido de su puesto, comienza una lucha por defender a quienes no tienen voz en el sistema judicial junto a una colega idealista. La serie promete emociones intensas y dilemas éticos.

Fecha de estreno: 6 de diciembre

Plataforma: TVING / Netflix

Actores principales: Jung Kyung Ho y So Joo Yeon.

'Villains'

Una historia de acción y crimen que sigue a un grupo de personajes atrapados en un mundo de corrupción y poder. Con un elenco de lujo, promete ser uno de los títulos más comentados.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Plataforma: TVING / HBO Max

Actores principales: Yoo Ji Tae, Lee Min Jung y Lee Bum Soo.

'I Doll (I Do I)'

Este thriller legal sigue a una abogada que buscará defender a un idol, de quien secretamente es su fan, de una acusación de asesinato. En medio del caso, quedará expuesta a los crueles secretos de la industria de entretenimiento.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Plataforma: Genie TV

Actores principales: Choi Soo Young y Kim Jae Young

'Made in Korea'

Ambientada en los años 70, esta producción retrata la vida de dos hombres que buscan abrirse camino en medio de un contexto político y social convulso.

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Plataforma: Disney+

Actores principales: Hyun Bin y Jung Woo Sung.

'Cashman' / 'Cashero'

Una mezcla de fantasía y humor que narra la historia de un funcionario que descubre poderes sobrenaturales ligados al dinero. Una propuesta fresca y diferente para cerrar el año.