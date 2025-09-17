HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' capítulos 9 y 10: fecha de estreno y dónde verlos en español

La serie coreana 'Bon appétit, majestad', protagonizada por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, es un éxito en Netflix. Los nuevos episodios prometen giros inesperados en la relación del rey Yi Heon y la chef Ji Young.

Yoon Ah y Lee Chae Min en el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad'.
Yoon Ah y Lee Chae Min en el capítulo 9 de 'Bon appétit, majestad'. | Foto: composición LR/tvN

La historia de Yeon Ji Young y el rey Yi Heon continúa cautivando a los fanáticos del k-drama en cada rincón del mundo, quienes se alistan para ver online los capítulos 9 y 10 de 'Bon appétit, majestad' tras una paciente espera. La serie surcoreana que mezcla romance, cocina y drama histórico, se ha convertido en una de las producciones más vistas del catálogo asiático de Netflix. Con cada episodio, la tensión romántica entre los protagonistas crece, mientras los sabores del palacio real se entrelazan con secretos, alianzas y emociones que no dejan indiferente a nadie.

Tras el éxito de las emisiones anteriores, los seguidores ya esperan con ansias la llegada de los episodios 9 y 10, que prometen revelar nuevos giros en la trama. La producción, dirigida por Jang Tae Yoo y protagonizada por Im Yoon Ah y Lee Chae Min, se basa en la novela web 'Sobreviviendo como chef de Yeonsangun', y ha logrado posicionarse como una de las series más comentadas de la temporada. Aquí te contamos cuándo se estrenan los nuevos capítulos y cómo verlos en español.

PUEDES VER: 'Bon appétit, Majestad': cuántos capítulos tiene la serie coreana en Netflix y en qué fechas se estrenan

lr.pe

¿Cuándo se estrenan los capítulos 9 y 10 de 'Bon appétit, majestad'?

Los capítulos 9 y 10 de 'Bon appétit, majestad' se estrenarán el sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025, respectivamente, a las 21.10 (hora Corea del Sur) a través del canal tvN. La serie mantiene su ritmo de dos capítulos por semana, cada uno con una duración aproximada de 80 minutos.

La trama se intensifica tras los eventos del episodio 8, donde Ji Young y Yi Heon enfrentaron una emboscada en plena búsqueda de una olla a presión para vencer en el concurso de cocina al imperio Ming. Ahora, los nuevos capítulos prometen revelar los resultados del certamen y profundizar en la relación entre la chef y el monarca. La competencia culinaria contra los Ming es innegable, y el destino del reino parece depender de una receta que aún no ha sido revelada.

PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad': reparto completo: actores y personajes del k-drama de Netflix

lr.pe

¿Dónde ver los episodios 9 y 10 de 'Bon appétit, majestad' en español latino?

No te pierdas el gran estreno. Los capítulos 9 y 10 de 'Bon appétit, majestad' estarán disponibles en Netflix con subtítulos en español latino y opción de doblaje para quienes prefieren la versión adaptada. La plataforma ha mantenido una distribución simultánea con tvN, lo que permite a los usuarios internacionales acceder a los episodios pocas horas después de su emisión original. Para verlos, solo debes ingresar a tu cuenta de Netflix y buscar 'Bon appétit, majestad' o 'Bon Appetit, Your Majesty' en el catálogo de la plataforma de streaming.

Además, Netflix ofrece la opción de ver los episodios anteriores en calidad HD, con acceso a contenido adicional como avances. Im Yoon Ah, protagonista de la serie coreana, confesó en una entrevista que se preparó durante tres meses con chefs profesionales para interpretar a Ji Young. "Aprendí todo, desde el manejo de utensilios hasta procesos de cocción", reveló la actriz, destacando el compromiso detrás de cada escena. Recuerda que para acceder al contenido de la plataforma, debes contar con una suscripción de pago.

