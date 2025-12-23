HOYSuscripcion LR Focus

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
Cha Hyun Seung, exparticipante de 'Cielo para dos', anuncia que ganó su batalla contra el cáncer: "¡Chicos, estoy curado!"

Lo logró. Cha Hyun Seung compartió que su lucha contra la leucemia llegó a su fin tras meses de tratamiento. La noticia es celebrada por fans, artistas y sus excompañeros de 'Habilidad física 100'.

Cha Hyun Seung, de 34 años, fue diagnosticado con leucemia en junio de 2025.
Cha Hyun Seung, de 34 años, fue diagnosticado con leucemia en junio de 2025.

Cha Hyun Seung transformó la batalla más difícil de su vida en un triunfo que inspira. El 22 de diciembre, el actor, bailarín e influencer coreano —conocido internacionalmente por su participación en los realities de Netflix 'Cielo para dos' y 'Habilidad física 100'— anunció en redes sociales que logró vencer la leucemia, un tipo de cáncer de la sangre. Su mensaje, cargado de emoción y gratitud, fue celebrado con entusiasmo por miles de seguidores alrededor del mundo y figuras del medio surcoreano, entre ellos Leeteuk de SUPER JUNIOR.

El artista de 34 años había revelado en septiembre de 2025 que fue diagnosticado en junio de ese mismo año. Aunque confesó sus temores frente a la enfermedad, eligió enfrentarla con valentía y optimismo. Hoy, su recuperación marca un hito personal y un ejemplo de resiliencia que conmueve a miles alrededor del mundo.

Cha Hyun Seung también destacó en el reality de Netflix 'Habilidad física 100'. Foto: composición LR/Netflix

Cha Hyun Seung también destacó en el reality de Netflix 'Habilidad física 100'.

Cha Hyun Seung, de 'Cielo para dos', ganó su batalla contra el cáncer

"¡Chicos, estoy curado!", escribió Cha Hyun Seung al anunciar que su lucha contra la leucemia había llegado a su fin. Al recordar los primeros meses tras el diagnóstico, no ocultó que el miedo lo acompañaba constantemente: "¿Qué pasa si no mejoro? ¿Qué tal una hemorragia cerebral?". Sin embargo, aclaró que esos pensamientos lo dominaron solo al inicio, porque después tomó la decisión de cambiar su mentalidad convencido de que podía marcar la diferencia en el tratamiento.

El famoso coreano relató que durante la quimioterapia el dolor llegó a ser difícil de soportar, hasta que un episodio de fiebre cambió su perspectiva. Una enfermera le advirtió que tenía cerca de 40 grados de temperatura, y entonces comprendió: "El dolor no siempre es malo. Incluso este dolor es parte del proceso que me mantiene vivo". Desde ese momento, comenzó a reír y descubrió que la risa calmaba poco a poco el miedo y la dificultad, convirtiéndose en su mejor herramienta para resistir.

Cha Hyun Seung fue diagnosticado con leucemia en junio de 2025, pero hizo pública la noticia en septiembre. Foto: Instagram

Cha Hyun Seung fue diagnosticado con leucemia en junio de 2025, pero hizo pública la noticia en septiembre.

Leeteuk, Rain y más artistas celebran recuperación de Cha Hyun Seung

En esa línea, Hyun Seung reveló que su recuperación se siente como un obsequio en medio de las celebraciones de fin de año: "Ni siquiera esperaba que terminara, pero siento como si hubiera recibido un regalo de Navidad". Conmovido por la experiencia, aseguró que de ahora en adelante se cuidará mejor y compartió un mensaje de aliento: "Creo que todos los pacientes que luchan contra la enfermedad ahora mismo se recuperarán definitivamente. Sé que es muy agotador y difícil, pero rezo sinceramente para que no pierdan la risa y la esperanza", manifestó. El artista, recordado también por haber sido bailarín de la solista Sunmi, cerró su comunicado agradeciendo a todos los que mostraron interés y acompañaron su proceso.

El anuncio de Cha Hyun Seung desató una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del entretenimiento surcoreano, entre ellos Kang Ji Young de KARA y Leeteuk de SUPER JUNIOR, quien le escribió: "¡Empecemos un nuevo capítulo en la vida!". Tampoco faltaron las entusiastas reacciones de sus excompañeros del reality de Netflix 'Habilidad física 100', Jang Eun Sil y Kim Min Cheol, así como del cantante Rain, con quien también ha compartido escenario como bailarín.

