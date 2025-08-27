HOYSuscripcion LR Focus

La nueva serie coreana que destronó a 'Merlina 2' en un solo día y es la más vista en Netflix: viajes en el tiempo, romance y fantasía

Esta adictiva serie coreana arrasa en Netflix con una trama llena de momentos divertidos y tensión entre sus protagonistas. Conoce de qué trata y quiénes la protagonizan.

'Bon appétit, majestad' es la serie más vista en Netflix Perú.
'Bon appétit, majestad' es la serie más vista en Netflix Perú. | Foto: Netflix

Un drama coreano acaba de llegar a Netflix y ya es un éxito rotundo. Apenas 24 horas después de su estreno, destronó a la segunda temporada de 'Merlina' y logró consagrarse como la serie más vista en Perú, puesto que continúa manteniendo días después de su estreno. Este fenómeno no solo ha captado la atención del público latinoamericano, sino que también se posiciona como la segunda serie más vista a nivel mundial, consolidando el poder del k-drama en la era del streaming.

Con una mezcla irresistible y un reparto de lujo, esta nueva propuesta ha generado conversación en redes sociales. Su éxito ha sorprendido incluso a los más escépticos, que ahora se preguntan qué tiene esta historia que la hace tan adictiva. El título que está dando de qué hablar es 'Bon appétit, majestad'.

PUEDES VER: Todo sobre 'Bon appétit, majestad' en Netflix: cuándo se estrenan los capítulos y a qué hora

lr.pe

¿De qué trata 'Bon appétit, majestad'?: una chef moderna en la corte más peligrosa de Joseon

La trama de 'Bon appétit, majestad' gira en torno a Yeon Ji Young, una chef de élite que gana un concurso de cocina y logar ingresar a un restaurante de tres estrellas Michelin en París. Su vida da un giro radical cuando, durante un viaje en avión a Corea del Sur, es transportada al pasado, aterrizando en plena dinastía Joseon. Allí, se ve obligada a cocinar para el rey más temido del reino, enfrentando desafíos culinarios, políticos y emocionales que pondrán a prueba su ingenio y carácter.

El rey Lee Heon, joven y tiránico, posee un paladar tan refinado como despiadado. Su relación con Ji Young comienza con tensión y desconfianza, pero pronto se convierte en una dinámica cargada de química, secretos y evolución personal. La serie combina elementos históricos con una narrativa moderna, creando un universo donde la cocina se convierte en herramienta de poder y resistencia.

PUEDES VER: Reparto de 'Bon appétit, majestad': ¿quién es quién en el drama coreano que conquista Netflix?

lr.pe

'Bon appétit, majestad': fantasía histórica con estrellas que deslumbran

'Bon appétit, majestad' se inscribe en el género saeguk de fantasía, siguiendo la línea de éxitos como 'Mr. Queen', pero con una identidad propia. La ambientación, el vestuario y la dirección artística elevan la experiencia visual, mientras que el guion, basado en una famosa novela web, mantiene un ritmo ágil y emocionalmente envolvente.

Parte del magnetismo de la serie coreana que arrasa en Netflix reside en su elenco. Im Yoon Ah, ícono del entretenimiento coreano, interpreta a Ji Young con una mezcla de elegancia y fuerza que cautiva desde el primer episodio. A su lado, Lee Chae Min deslumbra como el rey Lee Heon, ofreciendo una actuación intensa y matizada que lo consolida como una de las revelaciones del año. Su química en pantalla es uno de los pilares del éxito de esta producción que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.

