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Cultura Asiática

BTS desata furor en México tras realizar ‘balconazo’ desde Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum

El grupo surcoreano fue recibido por la mandataria mexicana, que horas antes anunció su llegada al Zócalo. Hasta el lugar, miles de armys se congregaron para verlos de cerca antes de sus esperados conciertos.

BTS saludó a miles de fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional en México.
BTS saludó a miles de fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional en México.
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BTS volvió a dar que hablar luego de su llegada a México. Los integrantes de la popular banda de K-pop aparecieron junto a Claudia Sheinbaum desde uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a miles de fans reunidos en el Zócalo de Ciudad de México.

La inesperada aparición pública del grupo surcoreano provocó una multitudinaria concentración de armys en los exteriores de Palacio Nacional. Desde horas antes del encuentro, cientos de fans comenzaron a llegar al centro histórico mexicano con pancartas, camisetas y accesorios alusivos a la agrupación.

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BTS apareció junto a Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional

La visita de BTS fue confirmada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa realizada la mañana del miércoles 6 de mayo. La mandataria mexicana señaló que el grupo visitaría Palacio Nacional antes de iniciar su gira 'Arirang' en Ciudad de México.

“Si viene mucha gente aquí, podemos abrirles un balcón para que los saluden”, comentó la presidenta al anunciar la actividad.

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Horas después, los intérpretes de 'I Need You' y 'MIC Drop' salieron a saludar a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto gubernamental, donde fueron recibidos entre cánticos y emoción al escucharlos hablar español.

Según medios mexicanos, más de 50.000 personas habrían llegado hasta el Zócalo para intentar ver a los artistas surcoreanos antes de sus conciertos programados para este 7, 9 y 10 de mayo.

BTS se presentará por primera vez en Perú

Bangtan también tiene programados conciertos en Perú como parte de su gira internacional de este 2026. El grupo surcoreano se presentará en Lima los próximos 7, 9 y 10 de octubre, fechas que marcarán su primera visita oficial al país.

La noticia de su llegada ha generado gran expectativa entre las armys peruanas, quienes también siguieron de cerca las actividades del grupo antes de sus conciertos en todo el mundo. Hasta el momento, las presentaciones anunciadas en Lima se encuentran 'sold out', lo que refleja el gran interés del público peruano por ver por primera vez a BTS en vivo.

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