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La televisión surcoreana vuelve a marcar tendencia con una producción que mezcla fantasía, romance y drama. ‘Mi némesis con aires de realeza’ se encuentra en plena emisión simultánea en Corea del Sur y en países como Perú gracias a Netflix, donde se ha convertido en la serie más vista del momento. El fenómeno ha sorprendido por la rapidez con la que escaló al primer lugar del ranking de lo más visto, apenas días después de su estreno.

La trama, que combina elementos históricos con un choque cultural en la modernidad, ha capturado la atención de audiencias diversas. El magnetismo de su reparto es uno de los factores clave detrás del éxito, con figuras reconocidas de los k-dramas que aportan experiencia y frescura a la historia.

Lim Ji Yeon como Shin Seo Ri / Kang Dan Sim

La artista interpreta a una villana de la era Joseon que despierta en el cuerpo de una actriz en Seúl. Lim Ji Yeon, recordada por su papel en la exitosa serie de Netflix, ‘La gloria’, y otros títulos como ‘The Tale of Lady Ok’, se enfrenta aquí a un desafío distinto, mostrando versatilidad en un personaje que oscila entre la maldad y la vulnerabilidad.

Heo Nam Jun como Cha Se Gye

El heredero arrogante del Grupo Chail es encarnado por Heo Nam jun, quien previamente destacó en dramas como ‘Dulce hogar’, ‘Cuando el teléfono suena’, ‘Your Honor’ y ‘La corona perfecta’. Su papel lo coloca en el centro de la tensión romántica y empresarial que sostiene gran parte de la trama.

Jang Seung Jo como Choi Moon Do

El primo ambicioso de Se Gye, dispuesto a todo por el poder, es interpretado por Jang Seung Jo. El actor ya había brillado en ‘Snowdrop’ y ‘The Good Detective’, consolidando su imagen como intérprete de personajes complejos y calculadores.

Kim Min Seok como Baek Gwang Nam

El mánager de Seo Ri, que aporta comicidad y humanidad a la historia, es representado por Kim Min Seok. Conocido por su participación en ‘Descendientes del sol’ y 'Porque esta es mi primera vida’, añade un matiz entrañable al elenco.

Lee Se Hee como Yoon Ji Hyo

La rival de Seo Ri en el mundo del espectáculo es interpretada por Lee Se Hee, actriz que ganó notoriedad en ‘Un caballero y una joven dama’. Su personaje introduce tensión y competencia en la vida de la protagonista.