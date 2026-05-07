Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¡Llegó el gran día para ARMY! BTS inicia este jueves 7 de mayo su esperada gira 'Arirang' en México con el primero de tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La expectativa por ver nuevamente a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook provocó que los boletos se agotaran en cuestión de minutos y que cientos de fans permanecieran desde tempranas horas en los alrededores del recinto para asegurar su ingreso lo más pronto posible.

La euforia por el regreso del grupo coreano también se hizo sentir fuera de Palacio Nacional, donde seguidores esperaron durante horas para ver a la agrupación tras su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, las autoridades capitalinas desplegaron un amplio operativo de seguridad y vialidad en inmediaciones del recinto, con el objetivo de garantizar la integridad de miles de asistentes que llegarán desde distintos estados del país para vivir uno de los conciertos más esperados del 2026.

Mapa de acceso al Estadio GNP Seguros. Foto: X

¿A qué hora inicia el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster, el concierto de BTS comenzará puntualmente a las 8:00 p. m. en las tres fechas programadas en Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo. Se espera que el espectáculo tenga una duración aproximada de dos horas, durante las cuales la agrupación interpretará cerca de 23 canciones como parte de la gira mundial ‘Arirang’.

La alta demanda para ingresar al recinto ha provocado largas filas desde varias horas antes del evento. Por ello, los organizadores recomendaron a los asistentes revisar cuidadosamente la fecha de su boleto y llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos y filtros de seguridad.

Horarios oficiales: apertura de puertas, soundcheck y show principal

Los fans que adquirieron boletos VIP deberán ingresar mucho antes del inicio del concierto, ya que su experiencia incluye beneficios exclusivos, como acceso preferencial, compra anticipada de mercancía y participación en el esperado soundcheck de BTS.

Los horarios oficiales establecidos para las zonas VIP son los siguientes: el check-in comenzará desde las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 3:45 p. m. La venta VIP de mercancía oficial iniciará también a las 10:00 a.m., mientras que las puertas para este sector abrirán a las 3:00 p.m. Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, se realizará el soundcheck, momento en el que los idols subirán al escenario para efectuar un último ensayo general antes del show principal.

Una vez finalizado el soundcheck, el resto del público podrá ingresar al Estadio GNP Seguros. Los organizadores recordaron que todos los asientos están numerados, por lo que no será necesario correr ni apartar lugares dentro del recinto.

¿Cómo será el operativo de seguridad en el concierto de BTS?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un importante operativo de vigilancia y vialidad para resguardar a los asistentes durante las tres fechas del concierto de BTS en la alcaldía Iztacalco. Según informaron las autoridades, el dispositivo tiene como finalidad proteger tanto a fans locales como a visitantes provenientes de otros estados del país.

El operativo contará con el apoyo de agentes uniformados, patrullas, motocicletas, grúas, drones y un helicóptero de la Unidad Cóndores. Además, personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) supervisará accesos, pasillos, estacionamientos y zonas de alimentos dentro del estadio.

Las autoridades también informaron que habrá seis binomios caninos especializados en detección de narcóticos y explosivos, que realizarán revisiones preventivas en los ingresos. Asimismo, policías de Inteligencia e Investigación mantendrán recorridos permanentes para evitar incidentes y prevenir la reventa de boletos en los alrededores del recinto.

¿Cuáles son los accesos habilitados para ingresar al estadio?

Puerta 6: acceso a todas las secciones del recinto.

Acceso A y G: ingreso para personas con discapacidad (PCD) y zona General A.

Accesos B y C: secciones nones, GNP, Naranja y Verde.

Acceso D: ingreso exclusivo para General B.

Puente Norte: acceso a secciones nones.

Puente Sur: acceso a secciones pares.

Accesos E y F: secciones pares, GNP, Naranja y Verde.

Puerta 15: acceso para Box Diamante y Box Oro pares.

Pin Lane: acceso para Box Diamante y Box Oro nones.

Recomendaciones para ARMY: qué llevar y qué evitar antes del show

Objetos permitidos

Lightstick oficial y baterías extras

Peluches y banners pequeños

Celulares y cargadores portátiles

Lentes de sol

Maquillaje en polvo

Medicamentos recetados con documentación médica

Mochilas pequeñas de un solo compartimento (máximo 30 x 30 cm)

Cámaras no profesionales

Artículos de higiene personal cerrados

Objetos prohibidos

Bebidas alcohólicas

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Cámaras profesionales

Aerosoles y perfumes

Paraguas

Cadenas largas

Punteros láser

Alimentos y bebidas externas

Armas u objetos peligrosos para los asistentes

¿Habrá mercancía oficial? Precios y zonas de venta dentro del estadio

La venta de mercancía oficial de BTS también ha generado gran expectativa entre ARMY. Dentro y fuera del Estadio GNP Seguros se instalaron distintos puntos de venta oficiales donde los fans podrán adquirir lightsticks, sudaderas, camisetas, accesorios y artículos coleccionables relacionados con la gira 'Arirang'.

Además, se confirmó una Pop-Up Store exclusiva que funcionará del 8 al 11 de mayo de 2026 con productos especiales de la gira, aunque el acceso estará sujeto a registro previo mediante RSVP. Los precios de la mercancía oficial oscilan entre los 550 y más de 4 mil pesos mexicanos, dependiendo del producto.

Sin embargo, varios fans reportaron largas filas y casos de acaparamiento por parte de revendedores, por lo que los organizadores recomendaron comprar únicamente en los puntos oficiales habilitados dentro del recinto para evitar fraudes o productos falsificados.