Cultura Asiática

¿Quién es Kim Mujun, el actor de 'Beso dinamita' que sorprende por su gran parecido a Jin de BTS?

En medio del furor del k-drama 'Beso dinamita', el nombre de Kim Mujun resalta no solo por su trabajo como Seonwoo, sino también por el parecido físico que muchos le encuentran con el aclamado Jin.

Las comparaciones entre Jin de BTS y Kim Mujun surgieron tras el estreno de 'Beso dinamita' en Netflix.
Las comparaciones entre Jin de BTS y Kim Mujun surgieron tras el estreno de 'Beso dinamita' en Netflix. | Foto: composición LR/Naver/Netflix

El nombre de Kim Mujun empieza a sonar con fuerza en la industria del entretenimiento coreano. Su participación en la serie 'Beso dinamita' lo ha puesto en el radar internacional, no solo por su talento actoral, sino también por el gran parecido físico que muchos le encuentran con Jin, integrante de BTS.

La comparación ha generado curiosidad entre los seguidores del k-drama y del grupo de k-pop, quienes han comenzado a indagar más sobre la trayectoria de este joven intérprete. Detrás de la atención mediática, Mujun construye paso a paso una carrera que promete consolidarlo como uno de los rostros más destacados de su generación, con un portafolio que también incluye títulos como 'Aún así' y 'El genio y los deseos'.

¿Quién es Kim Mujun, actor de 'Beso dinamita'?

Kim Mujun nació en 1998 en la ciudad de Busan, Corea del Sur. Su debut se dio en 2020, en el webdrama 'OK to Be Sensitive' de Naver TV. Posteriormente, participó en producciones como 'Love All Play' y 'My Dearest', serie con la cual se hizo merecedor del premio al mejor actor nuevo en los MBC Drama Awards de 2023.

Actualmente representado por la agencia 9Ato Entertainment, es considerado uno de los talentos emergentes más prometedores del panorama coreano, especialmente tras sus más recientes proyectos, entre los que se incluyen 'Sorry not Sorry', 'Caster', 'El genio y los deseos' y 'Beso dinamita', la nueva sensación mundial coreana en Netflix.

Kim Mujun en póster de 'Beso dinamita' y Jin de BTS. Foto: composición LR/Netflix/Hybe

Kim Mujun en póster de 'Beso dinamita' y Jin de BTS. Foto: composición LR/Netflix/Hybe

Kim Mujun, actor de 'Beso dinamita' que sorprende por su parecido con Jin de BTS

Su papel en 'Beso dinamita' ha sido clave para que el público internacional lo reconozca aún más. Mujun interpreta a Kim Seonwoo, el mejor amigo de Go Darim, con quien ella finge un matrimonio y un hijo para ingresar a la empresa de Jihyeok. Su actuación, sumada al parecido con Jin de BTS, lo ha convertido en una sensación en 'dramalandia', con comentarios que destacan una similitud tan marcada que hasta parecen familiares, aunque no existe relación de parentesco confirmada.

Más allá de esa comparación, Mujun se ha ganado un espacio propio gracias a la forma en que transmite las emociones de su personaje. Su desempeño lo coloca al nivel de las estrellas del k-drama de Netflix, Jang Kiyoung y Ahn Eunjin, quienes dan vida a Jihyeok y Darim en esta enredada historia de amor que estrena episodios cada miércoles y jueves.

