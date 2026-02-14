Netflix estrenó los 8 capítulos de 'El arte de Sarah' el 13 de febrero. | Foto: composición LR/Netflix

Netflix estrenó los 8 capítulos de 'El arte de Sarah' el 13 de febrero. | Foto: composición LR/Netflix

La nueva serie coreana de Netflix, 'El arte de Sarah', promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de febrero de 2026. Con apenas ocho episodios, el k-drama mezcla el glamour de la alta sociedad con un thriller policial que promete mantener al público en tensión.

La historia gira en torno a Sarah Kim, ejecutiva de una marca de lujo que aparece vinculada a un caso de asesinato. A partir de allí, se despliega una trama de secretos, dobles identidades y engaños que atrapa desde el primer capítulo. El elenco, encabezado por reconocidos intérpretes de la industria coreana, ha despertado gran expectativa entre los seguidores del género.

Reparto de 'El arte de Sarah': una guía completa

El reparto de 'El arte de Sarah' reúne a figuras consolidadas y jóvenes talentos que aportan frescura a la historia. La combinación de experiencia y nuevas voces ha sido uno de los puntos más destacados por la crítica, que anticipa un éxito similar al de otras producciones coreanas recientes en la plataforma.

Cada personaje está diseñado para añadir capas de misterio y tensión. Desde la enigmática Sarah Kim hasta el detective Park Mu Kyeong, quien busca descubrir la verdad, el elenco ofrece interpretaciones que elevan el ritmo de un thriller cargado de giros inesperados.

Shin Hye Sun es Sarah Kim

A sus 36 años, Shin Hye Sun se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Corea del Sur. Conocida por sus papeles en k-dramas como 'Mr. Queen' y 'Nos vemos en mi 19.ª vida', ahora encarna a Sarah Kim, la mente maestra de una marca de bolsos de lujo, cuya vida está marcada por secretos y mentiras.

Lee Joon Hyuk es Park Mu Kyeong

El actor de 41 años Lee Joon Hyuk, recordado por su participación en 'Stranger' y 'Love Scout', interpreta al detective Park Mu Kyeong. Su personaje es clave en la investigación que busca desentrañar la verdadera identidad de Sarah.

Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk en lectura del guion de 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Park Bo Kyung es Jung Yeo Jin

Con 44 años, Park Bo Kyung ha destacado en producciones como las series originales de Netflix 'El genio y los deseos' y 'El juego del calamar' (temporada 2). En 'El arte de Sarah', da vida a Jung Yeo Jin, la directora de una marca de bolsos regular que está vinculada al caso de Sarah Kim.

Park Bo Kyung en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Jung Da Bin es Woo Hyo Eun

La joven actriz de 25 años Jung Da Bin, reconocida por trabajos como 'Extracurricular' y 'Ella era bonita', donde fue la versión más joven de la protagonista, interpreta en este nuevo k-drama a Woo Hyo Eun. Su papel es crucial al tratarse de una extrabajadora de Sarah que descubre sus secretos.

Jung Da Bin en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Kim Jae Won es Kang Ji Hwan

A sus 25 años, Kim Jae Won es reconocido por trabajos en otras series coreanas originales de Netflix como 'Jerarquía' y 'Tú y todo lo demás'. También ha destacado en 'King the Land' y próximamente será coprotagonista con Kim Go Eun en la temporada final de 'Las células de Yumi'. En 'El arte de Sarah', encarna a Kang Ji Hwan, un gigoló que ayuda a Sarah Kim.

Kim Jae Won en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

El reparto es completado por figuras como Jung Jin Young, Bae Jong Ok y Shin Hyun Seung, quienes aportan nuevas dinámicas a esta serie coreana, cuyos 8 capítulos ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming desde el viernes 13 de febrero de 2026.