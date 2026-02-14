HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

'El arte de Sarah' reparto: guía de actores y personajes de la impactante serie coreana que Netflix acaba de estrenar

En el elenco de 'El arte de Sarah' destacan los aclamados Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk. La nueva serie coreana de Netflix es un thriller que promete giros inesperados y actuaciones sorprendentes.

Netflix estrenó los 8 capítulos de 'El arte de Sarah' el 13 de febrero.
Netflix estrenó los 8 capítulos de 'El arte de Sarah' el 13 de febrero. | Foto: composición LR/Netflix

La nueva serie coreana de Netflix, 'El arte de Sarah', promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de febrero de 2026. Con apenas ocho episodios, el k-drama mezcla el glamour de la alta sociedad con un thriller policial que promete mantener al público en tensión.

La historia gira en torno a Sarah Kim, ejecutiva de una marca de lujo que aparece vinculada a un caso de asesinato. A partir de allí, se despliega una trama de secretos, dobles identidades y engaños que atrapa desde el primer capítulo. El elenco, encabezado por reconocidos intérpretes de la industria coreana, ha despertado gran expectativa entre los seguidores del género.

PUEDES VER: Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

lr.pe

Reparto de 'El arte de Sarah': una guía completa

El reparto de 'El arte de Sarah' reúne a figuras consolidadas y jóvenes talentos que aportan frescura a la historia. La combinación de experiencia y nuevas voces ha sido uno de los puntos más destacados por la crítica, que anticipa un éxito similar al de otras producciones coreanas recientes en la plataforma.

Cada personaje está diseñado para añadir capas de misterio y tensión. Desde la enigmática Sarah Kim hasta el detective Park Mu Kyeong, quien busca descubrir la verdad, el elenco ofrece interpretaciones que elevan el ritmo de un thriller cargado de giros inesperados.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: 'Quiero volver a verlos'

lr.pe

Shin Hye Sun es Sarah Kim

A sus 36 años, Shin Hye Sun se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Corea del Sur. Conocida por sus papeles en k-dramas como 'Mr. Queen' y 'Nos vemos en mi 19.ª vida', ahora encarna a Sarah Kim, la mente maestra de una marca de bolsos de lujo, cuya vida está marcada por secretos y mentiras.

Lee Joon Hyuk es Park Mu Kyeong

El actor de 41 años Lee Joon Hyuk, recordado por su participación en 'Stranger' y 'Love Scout', interpreta al detective Park Mu Kyeong. Su personaje es clave en la investigación que busca desentrañar la verdadera identidad de Sarah.

Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk en lectura del guion de 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk en lectura del guion de 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

PUEDES VER: 'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

lr.pe

Park Bo Kyung es Jung Yeo Jin

Con 44 años, Park Bo Kyung ha destacado en producciones como las series originales de Netflix 'El genio y los deseos' y 'El juego del calamar' (temporada 2). En 'El arte de Sarah', da vida a Jung Yeo Jin, la directora de una marca de bolsos regular que está vinculada al caso de Sarah Kim.

Park Bo Kyung en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Park Bo Kyung en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Jung Da Bin es Woo Hyo Eun

La joven actriz de 25 años Jung Da Bin, reconocida por trabajos como 'Extracurricular' y 'Ella era bonita', donde fue la versión más joven de la protagonista, interpreta en este nuevo k-drama a Woo Hyo Eun. Su papel es crucial al tratarse de una extrabajadora de Sarah que descubre sus secretos.

Jung Da Bin en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Jung Da Bin en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Kim Jae Won es Kang Ji Hwan

A sus 25 años, Kim Jae Won es reconocido por trabajos en otras series coreanas originales de Netflix como 'Jerarquía' y 'Tú y todo lo demás'. También ha destacado en 'King the Land' y próximamente será coprotagonista con Kim Go Eun en la temporada final de 'Las células de Yumi'. En 'El arte de Sarah', encarna a Kang Ji Hwan, un gigoló que ayuda a Sarah Kim.

Kim Jae Won en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

Kim Jae Won en 'El arte de Sarah'. Foto. Netflix

El reparto es completado por figuras como Jung Jin Young, Bae Jong Ok y Shin Hyun Seung, quienes aportan nuevas dinámicas a esta serie coreana, cuyos 8 capítulos ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming desde el viernes 13 de febrero de 2026.

Notas relacionadas
K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

LEER MÁS
Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

LEER MÁS
'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
Netflix confirma todos los nuevos k-dramas que lanzará en 2026: de 'Tantara', con Gong Yoo y Song Hye Kyo, a 'Sabuesos 2'

Netflix confirma todos los nuevos k-dramas que lanzará en 2026: de 'Tantara', con Gong Yoo y Song Hye Kyo, a 'Sabuesos 2'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal logró su primer triunfo de la Liga 1 2026: en Chongoyape, venció a Juan Pablo II

'El arte de Sarah' reparto: guía de actores y personajes de la impactante serie coreana que Netflix acaba de estrenar

Felipe Vizeu luchó en el área y marcó golazo de chalaca: Sporting Cristal gana 1-0 en Chongoyape

Cultura Asiática

'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"José Jerí se tiene que ir": Marisol Pérez Telle asegura que se conseguirán los votos para la salida del mandatario interino

De aliados a enemigos: Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025