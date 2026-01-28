'El arte de Sarah', 'Nuestro universo' y todos los esperados k-dramas que llegan en febrero de 2026

En febrero, en el mundo k-dramas habrá historias sobre traición, romance, asesinos en serie, etc. | Foto: composición LR/Netflix/Disney+

Febrero de 2026 se perfila como un mes clave para los seguidores de los k-dramas. La industria televisiva prepara una cartelera variada que combina thrillers, historias familiares y romances modernos, con producciones que prometen captar la atención tanto en Corea del Sur como en audiencias internacionales.

Entre los estrenos más comentados figuran títulos como 'El arte de Sarah' de Netflix y 'Nuestro universo', acompañados de propuestas que exploran la ética, la venganza y las emociones humanas. Cada producción llega con un sello particular y un reparto que refuerza la expectativa de los fanáticos.

'Honour'

Tres abogadas que han compartido dos décadas de amistad y trabajo en defensa de otras mujeres se ven envueltas en un caso que amenaza con fracturar su confianza y expone secretos del pasado.

Actrices: Lee Na Young, Jung Eun Chae y Lee Chung Ah

Lee Na Young, Jung Eun Chae y Lee Chung Ah Fecha de estreno: 2 de febrero

2 de febrero Canal: ENA y Genie TV.

'Nuestro universo'

Dos jóvenes que son cuñados y no se toleran terminan viviendo juntos por una noble misión: cuidar a su sobrino luego de que este quedara huérfano a los 20 meses de nacido. Lo que empieza como una convivencia incómoda se transforma en un retrato de cómo los vínculos inesperados pueden redefinir el concepto de hogar.

Actores: Bae In Hyuk y Noh Jung Ui

Bae In Hyuk y Fecha de estreno: 4 de febrero

4 de febrero Canal: tvN / HBO Max.

'Bloody Flower'

Un asesino en serie con habilidades médicas fuera de lo común se convierte en la última esperanza de un abogado, quien está desesperado por salvar a su hija enferma. Mientras tanto, una fiscal con privilegios está decidida a llevarlo a la pena máxima para demostrar su valía. El choque entre deber, amor y supervivencia marca el pulso de la trama.

Actores: Ryeo Un, Sung Dong Il y Geum Sae Rok

Ryeo Un, y Geum Sae Rok Fecha de estreno: 4 de febrero

4 de febrero Canal: Disney+.

'El arte de Sarah' / 'El arte de Sarah'

Sarah Kim aparenta una vida perfecta en el mundo corporativo, pero un cadáver hallado con su identidad destapa un laberinto de engaños. Un detective se adentra en su historia para descubrir quién es ella realmente y qué secretos esconde detrás de su fachada.

Actores: Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk

Shin Hye Sun y Lee Joon Hyuk Fecha de estreno: 13 de febrero

13 de febrero Canal: Netflix.

'Love Phobia'

Una ejecutiva marcada por el miedo a involucrarse emocionalmente se cruza con un escritor que cree en el poder del amor. En medio de un sistema de citas dominado por la IA, ambos descubren que la tecnología no puede controlar lo que sienten.

Actores: Yeonwoo y Kim Hyun Jin

Yeonwoo y Kim Hyun Jin Fecha de estreno: 19 de febrero

19 de febrero Canal y plataforma: U+Mobile TV.

'In Your Radiant Season'

Una diseñadora que atraviesa una etapa oscura conoce a un animador que, pese a sus cicatrices, irradia esperanza. Juntos encuentran un punto de equilibrio que les permite reconstruirse y mirar hacia adelante.

Actores: Lee Sung Kyung y Chae Jong Hyeop

Lee Sung Kyung y Chae Jong Hyeop Fecha de estreno: 20 de febrero

20 de febrero Canal: MBC / Disney+.

'Pearl in Red'

El destino de dos hermanas idénticas se ve marcado por las sombras de una dinastía poderosa. Cuando ocurre una tragedia, una de ellas decide ocupar el lugar de la otra para infiltrarse y revelar a los responsables, desencadenando un plan de venganza.

Actores: Park Jin Hee, Nam Sang Ji y Kim Kyung Bo

Park Jin Hee, Nam Sang Ji y Kim Kyung Bo Fecha de estreno: 23 de febrero

23 de febrero Canal y plataforma: KBS2

'The Practical Guide to Love'

Una mujer que busca estabilidad emocional se enfrenta a una elección difícil: un hombre que le ofrece seguridad y otro que despierta pasiones que creía enterradas. La historia muestra cómo el corazón rara vez sigue las reglas que dicta la razón.