HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

José Jerí con un pie fuera de Palacio de Gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Cultura Asiática

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

Historias de amores imposibles, segundas oportunidades y destinos entrelazados convierten a estos 10 k-dramas en la compañía perfecta para un maratón romántico este 14 de febrero.

San Valentín se celebra con un maratón de series coreana. Foto: composición LR/Netflix
San Valentín se celebra con un maratón de series coreana. Foto: composición LR/Netflix

El Día de San Valentín es una de las fechas más especiales para celebrar el amor, y una de las formas más populares de hacerlo es con una maratón de series románticas. Para quienes buscan historias intensas, emotivas y memorables, los k-dramas románticos se han convertido en una opción favorita por su mezcla de romance y drama.

Esta lista incluye producciones ambientadas en distintas épocas y géneros, desde romance histórico y fantasía hasta melodramas contemporáneos. A continuación, una lista con los títulos imprescindibles para disfrutar en pareja, amigos o en solitario.

PUEDES VER: 'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

lr.pe

Lista de series coreanas para ver en San Valentín y dónde verlas completo online

1. ‘Si la vida te da mandarinas’ (2025)

Relata el romance de décadas entre Oh Ae-Sun y Yang Gwang-sik, quienes crecen en la isla de Jeju rodeados de dificultades económicas y presiones familiares, pero logran mantenerse unidos mientras buscan una vida mejor para ellos y sus hijos.

  • Capítulos: 16
  • Dónde ver: Netflix

2. ‘Bon Appétit, su majestad’ (2025)

Una chef moderna viaja en el tiempo a la dinastía Joseon y se convierte en la cocinera principal del rey, famoso por su paladar exigente. Destaca por su enfoque visual en la gastronomía coreana e internacional.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Netflix

3. ‘Explorador del amor’ (2025)

Una directora ejecutiva agotada contrata a un padre soltero como secretario y ambos terminan enamorándose. Es un romance maduro, con comunicación realista y relaciones sanas.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Rakuten Viki

4. ‘Algo bajo la lluvia’ (2018)

Un joven regresa del extranjero y se reencuentra con la amiga de su hermana. Su romance enfrenta prejuicios sociales debido a la diferencia de edad y al peso del linaje familiar en Corea.

  • Capítulos: 16
  • Dónde ver: Netflix y Rakuten Viki

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: 'Quiero volver a verlos'

lr.pe

5. ‘La familia atípica’ (2024)

Una familia con superpoderes pierde sus habilidades por problemas personales. La llegada de una estafadora cambia todo, especialmente cuando uno de ellos recupera su capacidad de viajar en el tiempo y surge un romance inesperado.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Netflix

6. ‘La reina de las lágrimas’ (2024)

La historia inicia con un matrimonio en crisis entre una heredera y un abogado. Cuando ella recibe un diagnóstico devastador, ambos redescubren el amor que creían perdido.

  • Capítulos: 16
  • Dónde ver: Netflix

7. ‘¿Cómo se traduce este amor?’ (2026)

Un intérprete famoso conoce a una actriz segura de sí misma y aprende que algunas emociones no pueden traducirse. Promete risas y momentos emotivos.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Netflix

8. ‘Mi ídolo’ (2026)

Una abogada fanática de un cantante debe defenderlo cuando es acusado de asesinato. El caso la enfrenta a secretos que podrían cambiarlo todo.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Netflix y Rakuten Viki

9. ‘Fiebre de primavera’ (2025)

Una profesora deja la ciudad para empezar de nuevo en el campo, donde conoce a un lugareño que transforma su vida. Destaca por su romance lento y escenarios acogedores.

  • Capítulos: 12
  • Dónde ver: Prime Video y TVING

10. ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’ (2019)

Una empresaria surcoreana cae accidentalmente en Corea del Norte y se enamora de un capitán del ejército. Es un clásico del género gracias a la química de sus protagonistas y su emotiva historia.

  • Capítulos: 16
  • Dónde ver: Netflix
Notas relacionadas
'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

LEER MÁS
'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

LEER MÁS
‘Un novio por suscripción’ en Netflix: reparto, fecha de estreno y todo sobre el k-drama con Jisoo de BLACKPINK

‘Un novio por suscripción’ en Netflix: reparto, fecha de estreno y todo sobre el k-drama con Jisoo de BLACKPINK

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

LEER MÁS
'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Puerto de Chancay: PCM contra el fallo judicial a favor de Cosco Shipping

Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la semifinal de la Copa del Rey 2026 vía América TV

'La Momia' 4: confirman cuándo se estrena en cines, sinopsis y reparto con el regreso de Bredan Fraser y Rachel Weisz

Cultura Asiática

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Darwin Espinoza: ordenan levantarle el secreto de comunicaciones por tráfico de influencias y cohecho

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025