El Día de San Valentín es una de las fechas más especiales para celebrar el amor, y una de las formas más populares de hacerlo es con una maratón de series románticas. Para quienes buscan historias intensas, emotivas y memorables, los k-dramas románticos se han convertido en una opción favorita por su mezcla de romance y drama.

Esta lista incluye producciones ambientadas en distintas épocas y géneros, desde romance histórico y fantasía hasta melodramas contemporáneos. A continuación, una lista con los títulos imprescindibles para disfrutar en pareja, amigos o en solitario.

Lista de series coreanas para ver en San Valentín y dónde verlas completo online

1. ‘Si la vida te da mandarinas’ (2025)

Relata el romance de décadas entre Oh Ae-Sun y Yang Gwang-sik, quienes crecen en la isla de Jeju rodeados de dificultades económicas y presiones familiares, pero logran mantenerse unidos mientras buscan una vida mejor para ellos y sus hijos.

Capítulos: 16

Dónde ver: Netflix

2. ‘Bon Appétit, su majestad’ (2025)

Una chef moderna viaja en el tiempo a la dinastía Joseon y se convierte en la cocinera principal del rey, famoso por su paladar exigente. Destaca por su enfoque visual en la gastronomía coreana e internacional.

Capítulos: 12

Dónde ver: Netflix

3. ‘Explorador del amor’ (2025)

Una directora ejecutiva agotada contrata a un padre soltero como secretario y ambos terminan enamorándose. Es un romance maduro, con comunicación realista y relaciones sanas.

Capítulos: 12

Dónde ver: Rakuten Viki

4. ‘Algo bajo la lluvia’ (2018)

Un joven regresa del extranjero y se reencuentra con la amiga de su hermana. Su romance enfrenta prejuicios sociales debido a la diferencia de edad y al peso del linaje familiar en Corea.

Capítulos: 16

Dónde ver: Netflix y Rakuten Viki

5. ‘La familia atípica’ (2024)

Una familia con superpoderes pierde sus habilidades por problemas personales. La llegada de una estafadora cambia todo, especialmente cuando uno de ellos recupera su capacidad de viajar en el tiempo y surge un romance inesperado.

Capítulos: 12

Dónde ver: Netflix

6. ‘La reina de las lágrimas’ (2024)

La historia inicia con un matrimonio en crisis entre una heredera y un abogado. Cuando ella recibe un diagnóstico devastador, ambos redescubren el amor que creían perdido.

Capítulos: 16

Dónde ver: Netflix

7. ‘¿Cómo se traduce este amor?’ (2026)

Un intérprete famoso conoce a una actriz segura de sí misma y aprende que algunas emociones no pueden traducirse. Promete risas y momentos emotivos.

Capítulos: 12

Dónde ver: Netflix

8. ‘Mi ídolo’ (2026)

Una abogada fanática de un cantante debe defenderlo cuando es acusado de asesinato. El caso la enfrenta a secretos que podrían cambiarlo todo.

Capítulos: 12

Dónde ver: Netflix y Rakuten Viki

9. ‘Fiebre de primavera’ (2025)

Una profesora deja la ciudad para empezar de nuevo en el campo, donde conoce a un lugareño que transforma su vida. Destaca por su romance lento y escenarios acogedores.

Capítulos: 12

Dónde ver: Prime Video y TVING

10. ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’ (2019)

Una empresaria surcoreana cae accidentalmente en Corea del Norte y se enamora de un capitán del ejército. Es un clásico del género gracias a la química de sus protagonistas y su emotiva historia.