Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Jeffrey Epstein: archivos revelan vínculos con Perú | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Cultura Asiática

‘Un novio por suscripción’ en Netflix: reparto, fecha de estreno y todo sobre el k-drama con Jisoo de BLACKPINK

La nueva serie coreana presenta a Jisoo de BLACKPINK como una productora de webtoons. Conoce la fecha de estreno en Netflix y los protagonistas de esta historia romántica.

‘Un novio por suscripción’ tiene 10 capítulos. Foto: Netflix
‘Un novio por suscripción’ tiene 10 capítulos. Foto: Netflix

‘Un novio por suscripción’ llega a Netflix con una propuesta romántica poco convencional que combina tecnología, fantasía y emociones intensas. Protagonizada por Jisoo de BLACKPINK, esta nueva serie coreana presenta una historia de amor virtual que promete conquistar a los fanáticos de los k-dramas y superar recientes éxitos del género como ‘Beso dinamita’ y ‘Mi ídolo’.

La trama sigue a Seo Mi Rae, una productora de webtoons atrapada en una rutina laboral agotadora y sin espacio para el romance. Todo cambia cuando se suscribe a un innovador servicio de citas por realidad virtual. “¿Cansada de la vida y de las citas, pero aún quieres romance?”, pregunta el avance oficial.

¿Cuándo se estrena ‘Un novio por suscripción’ en Netflix?

'Boyfriend on Demand' se estrenará oficialmente el 6 de marzo a través de Netflix. El k-drama estará accesible en español latino y los capítulos se podrán ver exclusivamente en la plataforma, por lo que será necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de esta historia que mezcla romance, comedia y escenarios virtuales.

Reparto del k-drama ‘Un novio por suscripción’

  • Jisoo como Seo Mi Rae: productora de webtoons con exceso de trabajo que ha dejado de lado el amor hasta descubrir el dispositivo de “novio a la carta”.
  • Seo In Guk como Park Gyeong Nam: compañero de trabajo y productor rival de Mi Rae, reconocido por su eficiencia en la oficina y por guardar un secreto inesperado.
  • Park Ji Ho como Kim Seong Hun
  • Ryu Abel
  • Yoo Seon Ho
  • Kim Sung Chul
  • Gong Min Jung
  • Seo Hyo Rim
  • Go Kyu Pil
Seo In Guk. Foto: Netflix

Seo In Guk. Foto: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene 'Boyfriend on Demand'?

La serie coreana Boyfriend on Demand cuenta con 10 episodios, en los que se desarrolla esta comedia romántica marcada por citas virtuales, entornos sorprendentes —yates, playas y escenarios tradicionales coreanos— y una reflexión sobre el amor en la era digital.

