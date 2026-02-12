HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Cine y series

'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

Kitty Song Covey regresa con más romance. Primeros vistazos a la temporada 3 de 'Besos, Kitty' en Netflix despiertan expectativa sobre qué pareja será el "endgame" de la serie.

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'.
Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'. | Foto: Netflix

La historia de Kitty Song Covey se ha convertido en uno de los fenómenos juveniles más comentados de Netflix. Con su mezcla de romance adolescente, drama escolar y estética inspirada en los k-dramas, la serie logró conquistar a una audiencia global que esperaba con ansias noticias sobre su futuro.

Tras meses de especulación y rumores, Netflix finalmente despejó las dudas: la temporada 3 de 'Besos, Kitty' no solo está confirmada, sino que ya tiene fecha de estreno y un primer vistazo que promete intensificar las emociones de los seguidores.

PUEDES VER: 'Cielo para dos', temporada 5: conoce a todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

lr.pe

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Besos, Kitty'?

Netflix anunció que la tercera temporada llegará el jueves 2 de abril de 2026, marcando el regreso de Kitty a la Korean Independent School of Seoul (KISS) para su último año académico. La confirmación pone fin a la incertidumbre que se mantenía desde 2025, cuando la plataforma había renovado la serie pero sin precisar cuándo volvería a la pantalla.

La noticia desató una ola de entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores compartieron su emoción por reencontrarse con los personajes y descubrir cómo se resolverán los conflictos amorosos y familiares que quedaron abiertos en la segunda temporada. La espera ha sido larga y la expectativa, enorme.

Anna Cathcart es Kitty Song Covey en 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Anna Cathcart es Kitty Song Covey en 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

PUEDES VER: ¡Es oficial! 'Cielo para dos' tendrá temporada 6 en Netflix luego de su rotundo éxito

lr.pe

Primeros avances de la temporada 3: Kitty y Minho en el centro de la atención

Las imágenes promocionales difundidas por Netflix muestran a Kitty en nuevas situaciones sociales, incluyendo una salida en la que se toma de la mano con Yuri. Sin embargo, la foto que más comentarios generó fue la que coloca frente a frente a Minho. La química entre ambos personajes ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que su historia podría convertirse en el "endgame" de la serie.

Este adelanto no solo alimenta teorías entre los fans, sino que también refuerza la idea de que la tercera temporada explorará decisiones difíciles y giros inesperados en las relaciones de Kitty. El material gráfico confirma que el tono seguirá siendo juvenil y vibrante, pero con un matiz más maduro en los vínculos emocionales.

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

PUEDES VER: 'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

lr.pe

El éxito de 'Besos, Kitty', una serie estadounidense con alma de k-drama

'Besos, Kitty' nació como un spin-off de la saga 'A todos los chicos de los que me enamoré', pero rápidamente encontró identidad propia. Su estética, ambientación en Corea del Sur y dinámica de personajes la acercan al universo de los k-dramas, aunque se trata de una producción estadounidense con una perspectiva más abierta sobre las relaciones de los personajes. Esa mezcla cultural ha sido clave para su éxito internacional.

La segunda temporada concluyó con Kitty enfrentando dilemas sentimentales tras el descubrimiento de su sexualidad y, además, lidiando con un secreto familiar vinculado a su madre. Estos giros dejaron abiertas varias incógnitas que ahora tendrán continuidad en la nueva entrega, en la que muchos esperan ver finalmente a su hermana, Lara Jean Covey.

Gia Kim y Anna Cathcart en la nueva temporada de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Gia Kim y Anna Cathcart en la nueva temporada de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

El elenco principal regresa con Anna Cathcart como Kitty, Choi Min Young en el papel de Dae, Gia Kim como Yuri y Lee Sang Heon como Minho —hermano de Kim en la vida real—, consolidando un grupo de actores que ha sabido conectar con la audiencia global. Con la fecha ya marcada en el calendario, la tercera temporada promete convertirse en el capítulo más decisivo de la historia.

Elenco de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Elenco de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Notas relacionadas
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

K-dramas para ver en San Valentín: cuáles son las mejores series coreanas románticas para este 14 de febrero y dónde encontrarlas

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
¿'Pecados inconfesables' tendrá temporada 2 en Netflix?

¿'Pecados inconfesables' tendrá temporada 2 en Netflix?

LEER MÁS
El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

‘One Piece 2’ lanza nuevo tráiler y presenta a los nuevos personajes del live action de Netflix

Cine y series

‘One Piece 2’ lanza nuevo tráiler y presenta a los nuevos personajes del live action de Netflix

El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

Premios BAFTA 2026 EN VIVO: nominados, fecha, horarios y dónde ver a los ganadores de los premios a lo mejor del cine

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025