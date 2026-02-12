La historia de Kitty Song Covey se ha convertido en uno de los fenómenos juveniles más comentados de Netflix. Con su mezcla de romance adolescente, drama escolar y estética inspirada en los k-dramas, la serie logró conquistar a una audiencia global que esperaba con ansias noticias sobre su futuro.

Tras meses de especulación y rumores, Netflix finalmente despejó las dudas: la temporada 3 de 'Besos, Kitty' no solo está confirmada, sino que ya tiene fecha de estreno y un primer vistazo que promete intensificar las emociones de los seguidores.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Besos, Kitty'?

Netflix anunció que la tercera temporada llegará el jueves 2 de abril de 2026, marcando el regreso de Kitty a la Korean Independent School of Seoul (KISS) para su último año académico. La confirmación pone fin a la incertidumbre que se mantenía desde 2025, cuando la plataforma había renovado la serie pero sin precisar cuándo volvería a la pantalla.

La noticia desató una ola de entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores compartieron su emoción por reencontrarse con los personajes y descubrir cómo se resolverán los conflictos amorosos y familiares que quedaron abiertos en la segunda temporada. La espera ha sido larga y la expectativa, enorme.

Anna Cathcart es Kitty Song Covey en 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

Primeros avances de la temporada 3: Kitty y Minho en el centro de la atención

Las imágenes promocionales difundidas por Netflix muestran a Kitty en nuevas situaciones sociales, incluyendo una salida en la que se toma de la mano con Yuri. Sin embargo, la foto que más comentarios generó fue la que coloca frente a frente a Minho. La química entre ambos personajes ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de que su historia podría convertirse en el "endgame" de la serie.

Este adelanto no solo alimenta teorías entre los fans, sino que también refuerza la idea de que la tercera temporada explorará decisiones difíciles y giros inesperados en las relaciones de Kitty. El material gráfico confirma que el tono seguirá siendo juvenil y vibrante, pero con un matiz más maduro en los vínculos emocionales.

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

El éxito de 'Besos, Kitty', una serie estadounidense con alma de k-drama

'Besos, Kitty' nació como un spin-off de la saga 'A todos los chicos de los que me enamoré', pero rápidamente encontró identidad propia. Su estética, ambientación en Corea del Sur y dinámica de personajes la acercan al universo de los k-dramas, aunque se trata de una producción estadounidense con una perspectiva más abierta sobre las relaciones de los personajes. Esa mezcla cultural ha sido clave para su éxito internacional.

La segunda temporada concluyó con Kitty enfrentando dilemas sentimentales tras el descubrimiento de su sexualidad y, además, lidiando con un secreto familiar vinculado a su madre. Estos giros dejaron abiertas varias incógnitas que ahora tendrán continuidad en la nueva entrega, en la que muchos esperan ver finalmente a su hermana, Lara Jean Covey.

Gia Kim y Anna Cathcart en la nueva temporada de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

El elenco principal regresa con Anna Cathcart como Kitty, Choi Min Young en el papel de Dae, Gia Kim como Yuri y Lee Sang Heon como Minho —hermano de Kim en la vida real—, consolidando un grupo de actores que ha sabido conectar con la audiencia global. Con la fecha ya marcada en el calendario, la tercera temporada promete convertirse en el capítulo más decisivo de la historia.