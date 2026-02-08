HOYSuscripcion LR Focus

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

El emocionante final de 'Fiebre de primavera' se aproxima con el estreno de los capítulos 11 y 12. Protagonizada por Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, el k-drama se transmite a nivel internacional por streaming.

El k-drama 'Fiebre de primavera' también es conocido como 'Spring Fever' por su título en inglés.
El k-drama 'Fiebre de primavera' también es conocido como 'Spring Fever' por su título en inglés. | Foto: tvN

El final de 'Fiebre de primavera' está cada vez más cerca. El k-drama romántico que conquistó al público en 2026 se despide con el estreno de sus capítulos 11 y 12, tras más de un mes de emisión semanal. Protagonizada por Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin, la serie coreana, adaptada de la novela web de Baek Min A, narra la historia de Yoon Bom, una maestra que enfrenta un trauma del pasado mientras se enamora de Sun Je Kyu, el tío de uno de sus alumnos, cuya apariencia ruda contrasta con su interior vulnerable.

La trama dio un giro inesperado la semana pasada, cuando Jae Kyu confesó haber matado a su padre tras ser expuesto por el abogado Choi. Esta revelación abrió una encrucijada en la historia y dejó en suspenso el futuro de Yoon Bom, quien además deberá enfrentar una crisis en su nueva escuela, donde podrían salir a la luz las acusaciones que provocaron su traslado desde Seúl a la provincia.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: 'Quiero volver a verlos'

lr.pe

¿A qué hora y cuándo salen los capítulos 11 y 12 de 'Fiebre de primavera'?

Prepárate para el gran final de 'Fiebre de primavera', también conocido como 'Spring Fever'. Los capítulos 11 y 12 del k-drama se estrenarán este lunes 9 y martes 10 de febrero de 2026, respectivamente, a las 9.00 a. m. en Perú. Si te encuentras en otros países, debes considerar los siguientes horarios:

  • Capítulos 11 y 12 de 'Spring Fever' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del lunes 9 y martes 10 de febrero
  • Capítulos 11 y 12 de 'Spring Fever' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. del lunes 9 y martes 10 de febrero
  • Capítulos 11 y 12 de 'Spring Fever' en España: 3.00 p. m. del lunes 9 y martes 10 de febrero
  • Capítulos 11 y 12 de 'Spring Fever' en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del lunes 9 y martes 10 de febrero
  • Capítulos 11 y 12 de 'Spring Fever' en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del lunes 9 y martes 10 de febrero.

PUEDES VER: 'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

lr.pe

¿Dónde ver el final de 'Fiebre de primavera' en español latino y con subtítulos?

Amazon Prime Video es la plataforma encargada de transmitir 'Fiebre de primavera' en Perú y otros países. El servicio ofrece la serie coreana en su idioma original con subtítulos, además de la opción de doblaje para quienes lo prefieran.

Para acceder al k-drama es necesario contar con una cuenta vinculada a un correo electrónico y mantener activa la suscripción a un plan, cuyos precios van desde los S/25,90 al mes en Perú. Prime Video también brinda un periodo de prueba gratuita, que requiere registro y datos del medio de pago; al finalizar, el cobro se realiza automáticamente, salvo que el usuario cancele antes de la fecha límite.

