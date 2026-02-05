'Escalera al cielo' fue uno de los primeros k-dramas que dejaron huella en Latinoamérica. | Foto: composición SBS / TikTok / Tonny Keys

La ola coreana que conquistó Latinoamérica en los primeros años de los 2000 sigue dejando huellas imborrables. Uno de los rostros más recordados de esa época es Shin Hyun Joon, el actor que dio vida a Han Tae Hwa en el clásico 'Escalera al cielo'. Su visita a Lima en noviembre de 2025, con un fan meeting y concierto sinfónico, fue recibida con entusiasmo por cientos de seguidores que aún mantienen vivo el recuerdo de aquel melodrama.

Tras esa experiencia, el artista decidió mantener el vínculo con el público peruano y anunció que volverá este año. El anuncio no solo confirma la vigencia de su figura, sino también la fuerza que conserva el k-drama en la memoria colectiva de una generación que encontró en esas historias un refugio emocional y un puente cultural con Corea del Sur.

Actor de 'Escalera al cielo', Shin Hyun Joon, anuncia su regreso a Perú

Con un mensaje cargado de cercanía y emoción, Shin Hyun Joon confirmó que volverá a Perú en septiembre de 2026. El actor coreano se dirigió directamente a sus fans con palabras que reflejan la huella que dejó su primera visita. "Es un gusto saludarlos a todos. ¿Han estado bien? Durante mi reunión de fans en Perú, todos ustedes me trataron con calidez, me trataron amablemente y me brindaron mucho amor, así que todavía los recuerdo a cada uno en mi mente y en mi corazón", expresó en su saludo.

El intérprete de 57 años agradeció los recuerdos que se llevó de Lima y aseguró que esa experiencia lo motivó a regresar. "Quiero volver a verlos y volver a encontrarlos, ¿soy el único? ¿Ustedes me extrañaron? Los visitaré en septiembre. Nos veremos con una gran presentación junto a Tony. ¡Hola, te amo!", añadió, generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Shin Hyun Joon en Perú 2026?

La venta de entradas para el fan meeting de Shin Hyun Joon en Perú 2026 será anunciada próximamente en Instagram, informó el artista Tony Keys, mente detrás del evento. En su visita anterior, los boletos oscilaron entre 150 y 550 soles, dependiendo de la cercanía al escenario y los beneficios incluidos, como fotos y saludos personalizados. Esa referencia permite anticipar un rango similar para el nuevo encuentro, aunque aún no se han confirmado los precios oficiales.

El evento volverá a contar con la producción de Keys, tecladista y arreglista, creador del primer proyecto sinfónico de k-dramas y k-pop en Latinoamérica. La expectativa ahora se centra en cómo se replicará esa experiencia y qué novedades traerá la segunda visita de Shin Hyun Joon.

El primer fan meeting de Shin Hyun Joon en Perú se realizó en noviembre de 2025. Foto: composición LR/Instagram/SBS

El legado de 'Escalera al cielo' y Tae Hwa

Emitida en 2003, 'Escalera al cielo' se convirtió en uno de los dramas más influyentes del Hallyu (ola coreana). La historia de amor, marcada por la tragedia y el sacrificio, conectó profundamente con la audiencia latinoamericana, que encontró en personajes como Tae Hwa un símbolo de entrega. Su interpretación consolidó a Shin Hyun Joon como un referente del género y también catapultó al estrellato a las otras estrellas de la serie, incluyendo a Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee, Choi Ji Woo y Park Shin Hye, quien interpretó a la versión adolescente de Choi.

En países como Perú, Chile y México, el melodrama fue un fenómeno televisivo que abrió las puertas a la llegada de más producciones surcoreanas. La figura de Tae Hwa, quien se sacrificó por su amada Jung Suh, se convirtió en un ícono que aún hoy es recordado. El regreso del actor a Lima no solo es un evento para los fans, sino también un homenaje a una época que marcó el inicio de la expansión del k-drama en la región.