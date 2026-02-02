El domingo, la canción 'Golden' alcanzó el premio a mejor canción escrita para medios visuales en la ceremonia de los Grammy 2026. Este reconocimiento representa la primera vez que un tema de k-pop recibe un gramófono dorado en los 68 años de historia del certamen.

Desde su lanzamiento, 'Golden' ha dominado diversas premiaciones, confirmando su posición como uno de los éxitos más destacados del último año. La victoria no solo reconoce la composición, sino que también resalta el impacto global del k-pop en la música internacional.

Productores de Golden celebran el histórico Grammy para el k-pop

El productor 24 subió al escenario para recibir el galardón en nombre del equipo creativo, que incluye a la cantante Ejae. Durante su discurso, agradeció a una figura clave del género: “Mi mayor maestro y mejor amigo, el ‘padre del k-pop’, Teddy Park”, y mencionó también a los creadores de la película: Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle Wong.

Ejae, emocionada durante la conferencia de prensa, destacó la relevancia cultural del logro. “Me siento muy orgullosa de ser coreana. Cuando crecí, mucha gente no sabía ni dónde quedaba Corea. Por eso es tan increíble ver que Golden se canta en todo el mundo, incluso repitiendo palabra por palabra las letras en coreano. Significa muchísimo para mí”, expresó.

Destacan el impacto global del k-pop tras ganar el Grammy 2026

'Golden' se impuso en su categoría a temas como As Alive as You Need Me to Be de Tron: Ares, Never Too Late de Elton John, y I Lied to You, Pale, Pale Moon y Sinners de Pecadores. Este triunfo marcó un precedente para la industria, al consagrar al k-pop dentro de los premios más prestigiosos del mundo.

HUNTR/X, el trío ficticio que interpreta la canción en la película (KPop Demon Hunters), se convirtió en el primer grupo de k-pop y en la primera agrupación ficticia en recibir un Grammy, consolidando un momento histórico para el género.

Golden se impone en los Grammy 2026 y consolida al k-pop

Además del galardón, 'Golden' compite por canción del año, siendo la primera vez que un tema de k-pop aparece en una categoría general de los Grammy. Mark Sonnenblick, coautor de la canción, recibió nominación individual, y el remix de David Guetta fue postulado a mejor grabación remezclada.

El soundtrack de Las guerreras K-pop también figura entre los nominados a mejor banda sonora compilatoria para medios audiovisuales, mostrando la amplitud del impacto cultural y musical de la película. El tema participó en la categoría de mejor interpretación pop dúo o grupo, aunque el galardón fue otorgado a Defying Gravity, de la película Wicked, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande. La inclusión de Golden refleja la creciente influencia y aceptación del k-pop en escenarios internacionales de alto prestigio.