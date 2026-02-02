HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cultura Asiática

Grammy 2026 para 'Golden': 'Las guerreras K-pop' consiguen el primer gramófono dorado para el K-pop

El tema “Golden”, de la película 'Las guerreras K-pop', marcó un hito histórico al convertirse en la primera canción del género en obtener un Grammy.

'Las guerreras K-pop' consiguen el primer gramófono para el K pop.
'Las guerreras K-pop' consiguen el primer gramófono para el K pop. | Foto composición LR / Google

El domingo, la canción 'Golden' alcanzó el premio a mejor canción escrita para medios visuales en la ceremonia de los Grammy 2026. Este reconocimiento representa la primera vez que un tema de k-pop recibe un gramófono dorado en los 68 años de historia del certamen.

Desde su lanzamiento, 'Golden' ha dominado diversas premiaciones, confirmando su posición como uno de los éxitos más destacados del último año. La victoria no solo reconoce la composición, sino que también resalta el impacto global del k-pop en la música internacional.

PUEDES VER: Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

lr.pe

Productores de Golden celebran el histórico Grammy para el k-pop

El productor 24 subió al escenario para recibir el galardón en nombre del equipo creativo, que incluye a la cantante Ejae. Durante su discurso, agradeció a una figura clave del género: “Mi mayor maestro y mejor amigo, el ‘padre del k-pop’, Teddy Park”, y mencionó también a los creadores de la película: Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle Wong.

Ejae, emocionada durante la conferencia de prensa, destacó la relevancia cultural del logro. “Me siento muy orgullosa de ser coreana. Cuando crecí, mucha gente no sabía ni dónde quedaba Corea. Por eso es tan increíble ver que Golden se canta en todo el mundo, incluso repitiendo palabra por palabra las letras en coreano. Significa muchísimo para mí”, expresó.

Destacan el impacto global del k-pop tras ganar el Grammy 2026

'Golden' se impuso en su categoría a temas como As Alive as You Need Me to Be de Tron: Ares, Never Too Late de Elton John, y I Lied to You, Pale, Pale Moon y Sinners de Pecadores. Este triunfo marcó un precedente para la industria, al consagrar al k-pop dentro de los premios más prestigiosos del mundo.

HUNTR/X, el trío ficticio que interpreta la canción en la película (KPop Demon Hunters), se convirtió en el primer grupo de k-pop y en la primera agrupación ficticia en recibir un Grammy, consolidando un momento histórico para el género.

PUEDES VER: Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

lr.pe

Golden se impone en los Grammy 2026 y consolida al k-pop

Además del galardón, 'Golden' compite por canción del año, siendo la primera vez que un tema de k-pop aparece en una categoría general de los Grammy. Mark Sonnenblick, coautor de la canción, recibió nominación individual, y el remix de David Guetta fue postulado a mejor grabación remezclada.

El soundtrack de Las guerreras K-pop también figura entre los nominados a mejor banda sonora compilatoria para medios audiovisuales, mostrando la amplitud del impacto cultural y musical de la película. El tema participó en la categoría de mejor interpretación pop dúo o grupo, aunque el galardón fue otorgado a Defying Gravity, de la película Wicked, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande. La inclusión de Golden refleja la creciente influencia y aceptación del k-pop en escenarios internacionales de alto prestigio.

Notas relacionadas
Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

LEER MÁS
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas confirmadas de los conciertos en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas confirmadas de los conciertos en Lima

LEER MÁS
Kangin, exmiembro de SUPER JUNIOR, emocionado por su regreso a Perú tras 13 años: "Gracias a ustedes, he podido volver a subirme al escenario"

Kangin, exmiembro de SUPER JUNIOR, emocionado por su regreso a Perú tras 13 años: "Gracias a ustedes, he podido volver a subirme al escenario"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

LEER MÁS
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas confirmadas de los conciertos en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas confirmadas de los conciertos en Lima

LEER MÁS
BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Cultura Asiática

Entradas para BTS en Argentina, Chile, Colombia y Perú: estos serían los precios oficiales

'Cielo para dos' temporada 5: estos son todos los participantes del reality coreano y sus cuentas de Instagram

Confirman temporada 2 de Woo, una abogada extraordinaria: lo que se sabe del esperado K-drama

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025