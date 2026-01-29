Kim Young Woon, más conocido como Kangin, llegó por primera vez a Perú en 2013 como integrante de SUPER JUNIOR durante la gira 'Super Show 5'. Tras su salida del icónico grupo de k‑pop en 2019, mantuvo una sólida base de seguidores que durante años aguardaron su regreso. Hoy, esa espera llega a su fin: en 2026, Kangin vuelve como solista con su fanmeeting tour 'Stunning Together'. El evento del cantante coreano, quien continúa bajo la agencia SM Entertainment, se llevará a cabo el viernes 30 de enero en el Teatro Peruano Japonés de Lima, después de sus exitosas fechas en Filipinas, Vietnam y México.

A solo horas del esperado reencuentro con sus ELF y Camomilles luego de 13 años, Kangin conversó con La República. En la entrevista, no solo recordó los momentos vividos junto a sus seguidores peruanos, sino que también abrió su corazón para hablar de su trayectoria, las lecciones del pasado y la profunda emoción que le genera volver a pisar el escenario local en el marco del vigésimo aniversario de su debut.

—Te reencuentras con los fans de Perú después de 13 años, ¿qué significa este momento para ti?

—A lo largo de esos 13 años, mi vida y mi forma de pensar han cambiado bastante, han cambiado enormemente. Aunque vuelvo a estar en el mismo lugar, siento que me he convertido en una persona muy diferente de la que era entonces. Este reencuentro tiene mucho más significado que el simple hecho de volver a vernos; más allá de una simple reunión es una gira tipo ‘Stunning Together’, lo que significa que, aunque ha pasado mucho tiempo, brillamos juntos porque nos tenemos el uno al otro. El hecho de que hayan esperado pacientemente durante todo ese tiempo me conmueve profundamente, y sigo sintiendo lo mismo.

—¿Tienes algún momento memorable de tu primera visita a Perú? ¿Algún recuerdo de tu conexión con los fans peruanos de entonces?

—Cuando visité Perú por primera vez, me pareció increíblemente desconocido. Era mi primera visita, después de todo. Los recuerdos que todos me enviaron con su apoyo tan apasionado que aún rememoro. Me preguntaba si los fans realmente vendrían, pero cuando comenzó el espectáculo… El inmenso amor que me mostraron sigue grabado vívidamente en mi memoria. Ese amor de los fans, ese inmenso amor, realmente lo sentí como una fuente de fuerza en aquel entonces. Creo que la razón por la que puedo volver a subirme al escenario ahora es también gracias a su amor, a la oportunidad me han dado. Así que esta visita vuelve a ser increíblemente especial para mí.

—Cuando visitaste Perú por primera vez, ¿probaste la comida peruana? ¿Hay algo que definitivamente te gustaría volver a comer?

—Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo mucho, pero como estoy de visita esta vez, comeré la comida que todos ustedes me recomendaron ese día. Así que pronto lo compartiré con todos en mis redes sociales personales. Pueden estar atentos.

Kangin se retiró de SUPER JUNIOR en 2019, pero continúa bajo la agencia SM Entertainment. Foto: SM Entertainment

—En Manila, hablaste muy sinceramente con los fans sobre el pasado. Has compartido tu historia, pero tenemos curiosidad por saber qué te impulsó a encontrar el valor para hacerlo y qué emociones sentiste al ver las reacciones de los fans.

—Son cosas que he procesado en mi corazón durante mucho tiempo, pero creo que, si alguna vez se presenta la oportunidad, debería pedir perdón formalmente por el daño que causé en el pasado. Creo que nunca lo he mencionado en este contexto antes. En realidad, nunca lo había dicho en un lugar adecuado. Este encuentro con los fans no estaba pensado específicamente como un lugar para ofrecer esa disculpa, pero tenía la sensación de que quería disculparme con todos al menos una vez. Y sentía que se lo debía especialmente a los fans a los que había decepcionado y sentí que debía decirlo al menos una vez. Ver lo bien que recibieron esa historia me hizo sentir realmente agradecido y también arrepentido. Ver su apoyo me hizo pensar que debo esforzarme aún más en el futuro.

—El encuentro con los fans de Manila fue un gran éxito. ¿Qué significó para ti esa respuesta tan abrumadora y cuáles son tus expectativas para las paradas en Latinoamérica?

—Era la primera vez que iba en 13 años. El hecho de que se me presentara esta oportunidad me parece algo muy grande en sí mismo. Y como ha pasado tanto tiempo, también me preocupaba mucho si los fans me recibirían de nuevo. Pero, sinceramente, la bienvenida fue tan cálida y entusiasta que me puso muy nervioso. Y bueno, la gira, México... aunque lo visité hace relativamente poco, sigo sintiendo que ha pasado mucho tiempo desde mi última visita. Más que expectativas, estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de conocer en persona a los fans sudamericanos y estoy muy agradecido a todos los que lo han hecho posible.

—¿Cómo te sientes al celebrar el 20.º aniversario de tu debut?

—Han pasado 20 años desde mi debut, pero en comparación con eso, el tiempo que he pasado conociéndolos y comunicándome con todos ustedes me parece demasiado corto. El hecho de que sea mi vigésimo aniversario de debut me resulta un poco extraño. De cara al futuro, me esforzaré por crear más oportunidades para conocerlos a todos directamente, ya sea a través de las redes sociales, plataformas en línea u otras vías. Haré un esfuerzo concertado para organizar este tipo de encuentros con más frecuencia.

—Más allá de las actividades musicales, ¿tienes sueños o proyectos que desees perseguir en otros campos?

—En lugar de desafiarme a mí mismo en un campo en particular en este momento, más que decir que quiero probar algo nuevo, mi objetivo es crear más oportunidades para conocerlos a todos en persona como cantante. Me esforzaré por trabajar duro cada día, cambiar mucho y ser sincero, creyendo que las oportunidades llegarán. Me gustaría dejar un mensaje para mis fans de Perú que han esperado más de diez años.

—Por favor, deja un mensaje para los fans de Perú.

—Queridos fans de Perú, muchas gracias por esperar tanto tiempo. Gracias a todos ustedes, he podido volver a subirme al escenario, y gracias por hacer que esto sea tan especial para nosotros después de tanto tiempo. Les mostraré un buen progreso a través del esfuerzo constante y el crecimiento. Queridos fans peruanos, de verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por último, a todos, es realmente increíble lo poco que queda. Iremos y les regalaremos un momento maravilloso. Nos vemos pronto. Este ha sido Kang In.