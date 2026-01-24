¿Quién es Mina Sue Choi y por qué generó revuelo en el reality de citas 'Cielo para dos 5'?

La quinta temporada del reality coreano de Netflix 'Cielo para dos' presentó a sus nuevos participantes que llamaron la atención del público. Entre ellos, Mina Sue Choi destacó en un inicio por su carisma y presencia natural. Sin embargo, conforme avanzaron los episodios, su comportamiento comenzó a generar comentarios en redes sociales y entre los propios seguidores del programa.

Lo que empezó como una impresión positiva cambió para parte de la audiencia, que empezó a cuestionar algunas de sus actitudes dentro del reality de citas. Sus decisiones sentimentales y ciertos gestos durante la convivencia con otros participantes provocaron la reacción de los seguidores del programa, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas de 'Cielo para dos 5'.

¿Por qué la actitud de Mina Sue Choi generó revuelo en el reality 'Cielo para dos 5'?

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la fogata que compartieron los integrantes en el episodio 4. En esa escena, Kim Min-ji mostró una fotografía relacionada con su historia con Seung-il, y las cámaras captaron a Mina Sue Choi aparentemente poniendo los ojos en blanco. Más adelante, cuando le preguntaron quién le gustaba más, Mina Sue se levantó y se sentó junto a Seung-il, lo que sorprendió a sus compañeros, especialmente porque previamente había mostrado cercanía con otros integrantes.

La controversia también se relaciona con su recorrido sentimental dentro del programa. En los primeros episodios, despertó el interés de Su-bin, Sung-hun y Seung-il, y eligió al primero para su primera cita en el Paraíso. Sin embargo, su interés fue variando con el paso de los capítulos.

Durante la sesión de fotos de la “Pareja más sexy”, Mina Sue eligió a Sung-hun y Lim Su-been para su sesión, pero luego admitió sentir celos al ver a Sung-min con otra participante, Park Hee-sun. El momento que marcó un giro fue en el Juego de la Verdad, cuando mencionó a Sung-min como su próxima elección para ir al Paraíso, justo después de que Su-bin le expresara abiertamente sus sentimientos.

Mina Sue Choi. Foto: Netflix

¿Quién es Mina Sue Choi, integrante de 'Single's Inferno' temporada 5?

Más allá de la polémica en 'Single’s Inferno', Mina Sue Choi tiene un perfil que ha llamado la atención fuera del reality. Nació el 22 de febrero de 1999 en Sídney, Australia, y pasó parte de su infancia allí antes de mudarse a Corea del Sur a los siete años. A lo largo de su vida ha residido en varios países, incluidos Canadá, Estados Unidos y China.

Actualmente tiene 27 años y estudia comunicaciones en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Domina el inglés y el coreano, y ha mostrado interés por actividades como los deportes de alta energía, entre ellos el buceo.

En 2022, alcanzó reconocimiento internacional al convertirse en la primera mujer coreana en ganar uno de los cuatro grandes concursos de belleza al obtener el título de Miss Tierra. También participó previamente en producciones como 'Battle For Tenancy: Penthouse'.