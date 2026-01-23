HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrenan los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5 en Netflix?

El reality coreano de Netflix estrenará nuevos episodios tras el exitoso estreno de sus primeros capítulos, en el que revelará uno de los triángulos amorosos más comentados del programa.

'Cielo para dos' temporada 5 tiene 12 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix
'Cielo para dos' temporada 5 tiene 12 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ llegó a Netflix sorprendió con su estreno al presentar a los nuevos solteros y solteras que buscan encontrar el amor a través de citas. El lanzamiento de los primeros cuatro episodios dejó a los espectadores con expectativas por los giros inesperados que podrían desarrollarse en los siguientes capítulos.

En estos nuevos capítulos, la atención estará centrada en lo que sucederá con Min-gee y Mina Sue, quienes expresaron abiertamente su interés por Seung-il durante la intensa noche de fogata. En esa dinámica, los participantes respondieron preguntas directas sobre sus sentimientos y preferencias frente a sus compañeros, generando uno de los momentos más comentados de la temporada.

PUEDES VER: 'Cielo para dos' 5: conoce a los participantes del reality coreano y sus cuentas de Instagram

lr.pe

¿Cuándo salen los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos 5'?

Los capítulos 5, 6 y 7 de ‘Single's Inferno’ temporada 5 se estrenarán el 27 de enero en la plataforma de Netflix. Los tres episodios estarán disponibles el mismo día y podrán verse en español latino, permitiendo que los fans sigan de cerca la evolución de las relaciones dentro del programa.

En los capítulos iniciales, el público fue testigo de las primeras conexiones románticas, dudas sentimentales y choques de intereses entre los participantes. Momentos incómodos, miradas cruzadas y confesiones inesperadas marcaron el inicio de esta temporada, que ya perfila algunos triángulos amorosos y decisiones difíciles que se profundizarán en los próximos episodios del reality de Netflix.

PUEDES VER: Netflix confirma todos los nuevos k-dramas que lanzará en 2026: de 'Tantara', con Gong Yoo y Song Hye Kyo, a 'Sabuesos 2'

lr.pe

¿Quiénes son los integrantes de la temporada 5 de 'Cielos para dos'?

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ cuenta con un elenco diverso de solteros y solteras. Estos son los participantes que forman parte del reality coreano de Netflix:

  • Park Heesun
  • Kim Goeun
  • Ham Yejin
  • Kim Min-gee
  • Lee Jooyoung
  • Choi Mina Sue
  • Youn Hyunjae
  • Song Seungil
  • Shin Hyeonwoo
  • Kim Jaejin
  • Woo Sungmin
  • Lim Subeen
  • Lee Sunghun
Notas relacionadas
Por qué “Bailando sobre hielo” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix: aquí te contamos todo

Por qué “Bailando sobre hielo” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix: aquí te contamos todo

LEER MÁS
La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

LEER MÁS
‘Skyscraper Live’ en Netflix: a qué hora ver el evento en vivo donde un hombre arriesgará su vida ante millones

‘Skyscraper Live’ en Netflix: a qué hora ver el evento en vivo donde un hombre arriesgará su vida ante millones

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS en Lima 2026: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

BTS en Lima 2026: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

LEER MÁS
Estos serían los precios para ver a BTS en Lima 2026: la entrada más cara podría costar más de S/2.000

Estos serían los precios para ver a BTS en Lima 2026: la entrada más cara podría costar más de S/2.000

LEER MÁS
BTS en Perú 2026: estas son las nuevas fechas oficiales de sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: estas son las nuevas fechas oficiales de sus conciertos en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 23 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

Daniela Cilloniz enfurece con jugadores de Alianza Lima denunciados: “Que la justicia sea severa”

Cultura Asiática

Estos serían los precios para ver a BTS en Lima 2026: la entrada más cara podría costar más de S/2.000

BTS en Lima 2026: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

Estos son los precios para BTS en México 2026: el boleto más caro costaría más de 1.000 dólares

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí ahora atribuye a los presos la difusión de sus videos: "No quieren que siga haciendo requisas"

Condenan a 15 años a Deisi Palomino, expareja del camarada Artemio

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025