¿Cuándo se estrenan los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos' temporada 5 en Netflix?
El reality coreano de Netflix estrenará nuevos episodios tras el exitoso estreno de sus primeros capítulos, en el que revelará uno de los triángulos amorosos más comentados del programa.
La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ llegó a Netflix sorprendió con su estreno al presentar a los nuevos solteros y solteras que buscan encontrar el amor a través de citas. El lanzamiento de los primeros cuatro episodios dejó a los espectadores con expectativas por los giros inesperados que podrían desarrollarse en los siguientes capítulos.
En estos nuevos capítulos, la atención estará centrada en lo que sucederá con Min-gee y Mina Sue, quienes expresaron abiertamente su interés por Seung-il durante la intensa noche de fogata. En esa dinámica, los participantes respondieron preguntas directas sobre sus sentimientos y preferencias frente a sus compañeros, generando uno de los momentos más comentados de la temporada.
¿Cuándo salen los capítulos 5, 6 y 7 de 'Cielo para dos 5'?
Los capítulos 5, 6 y 7 de ‘Single's Inferno’ temporada 5 se estrenarán el 27 de enero en la plataforma de Netflix. Los tres episodios estarán disponibles el mismo día y podrán verse en español latino, permitiendo que los fans sigan de cerca la evolución de las relaciones dentro del programa.
En los capítulos iniciales, el público fue testigo de las primeras conexiones románticas, dudas sentimentales y choques de intereses entre los participantes. Momentos incómodos, miradas cruzadas y confesiones inesperadas marcaron el inicio de esta temporada, que ya perfila algunos triángulos amorosos y decisiones difíciles que se profundizarán en los próximos episodios del reality de Netflix.
¿Quiénes son los integrantes de la temporada 5 de 'Cielos para dos'?
La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ cuenta con un elenco diverso de solteros y solteras. Estos son los participantes que forman parte del reality coreano de Netflix:
- Park Heesun
- Kim Goeun
- Ham Yejin
- Kim Min-gee
- Lee Jooyoung
- Choi Mina Sue
- Youn Hyunjae
- Song Seungil
- Shin Hyeonwoo
- Kim Jaejin
- Woo Sungmin
- Lim Subeen
- Lee Sunghun