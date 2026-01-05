HOYSuscripcion LR Focus

ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
'Cielo para dos', temporada 5: fecha de estreno y todo lo que debes saber del reality coreano de parejas de Netflix

El exitoso reality coreano de parejas regresa a Netflix con su quinta temporada, presentando nuevos solteros, más participantes que nunca y cambios que prometen intensas emociones en la exigente 'Hell Island.

'Cielo para dos' temporada 5 regresa a Netflix. Foto: composición LR/difusión/Netflix
'Cielo para dos' temporada 5 regresa a Netflix. Foto: composición LR/difusión/Netflix

El exitoso reality coreano de parejas 'Cielo para dos' estrenará su esperada temporada 5 en Netflix el próximo 20 de enero, consolidándose como uno de los programas asiáticos más vistos en la plataforma desde su debut en 2021. El programa de citas presentará a los nuevos solteros, quienes se enfrentarán al desafío de encontrar el amor en la exigente isla conocida como Hell Island, un entorno que pondrá a prueba su resistencia emocional y física.

El productor Kim Jae-won, responsable del éxito del formato durante cinco temporadas de 'Single’s Inferno, expresó su emoción por este nuevo estreno y agradeció el respaldo del público: “No tengo palabras para expresar mi profunda conmoción” y “gracias a todos los solteros que se unieron desde la primera temporada y a los fans que los apoyaron, pudimos llegar hasta aquí”.

PUEDES VER: ¿'Spring Fever' en Netflix?: fecha de estreno y dónde ver el capítulo 1 del k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

lr.pe

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Single's Inferno' en Netflix?

La temporada 5 de ‘Cielo para dos’ se estrenará el 20 de enero en Netflix, fecha confirmada tras el lanzamiento del tráiler oficial hace unas semanas. El avance generó gran expectativa entre los seguidores del reality coreano, quienes anticipan nuevos conflictos, romances inesperados y choques de personalidades entre los participantes que convivirán en la isla.

Desde su estreno en 2021, el programa se ha posicionado entre los favoritos del público global, destacando por su formato de citas, reglas estrictas y el contraste entre la dureza de Hell Island y el lujoso paraíso, al que solo acceden las parejas que logran conectar.

PUEDES VER: Estrenos de Netflix en enero 2026: películas y series más esperadas este mes en la plataforma de streaming

lr.pe

¿Quiénes son los nuevos participantes de 'Cielo para dos' temporada 5?

Los productores adelantaron que esta será la temporada con el mayor número de concursantes hasta la fecha. Aunque la lista oficial aún no ha sido confirmada, se rumorea la participación de deportistas, modelos, influencers y profesionales, siguiendo la línea de ediciones anteriores.

Entre los nombres que más suenan se encuentran Kim Minji, una atleta de 26 años del equipo de Jincheon; el voleibolista Lim Sung-jin, jugador del club profesional Uijeongbu KB Insurance Stars y con gran presencia en redes sociales; y la modelo Kim Goeun, exfinalista de Miss Corea 2022.

¿Quiénes son los comentaristas de 'Single's Inferno' temporada 5 en Netflix?

Todo indica que los comentaristas de la temporada 4 se mantendrán en esta quinta entrega. El panel estaría conformado nuevamente por el rapero Hanhae, el exconcursante Dex, la comediante Hong Jin-kyung, la actriz Lee Da-hee y Kyuhyun, integrante de Super Junior.

Además, se rumorea que Lee Sian, concursante de la cuarta temporada, regrese como panelista invitada. Los fans la señalan como una fuerte candidata debido a su protagonismo previo y a que ostenta el récord de más visitas al Paraíso entre todas las temporadas del reality.

