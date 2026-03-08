HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Cultura Asiática

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

La esperada unión de Park Min Young y Wi Ha Joon en el k-drama 'El beso de la sirena' ha causado furor. La serie coreana explora la vida de una mujer enigmática vinculada a asesinatos.

'El beso de la sirena' tendrá 12 capítulos.
'El beso de la sirena' tendrá 12 capítulos. | Foto: composición LR/Amazon Prime Video

La unión de Park Min Young y Wi Ha Joon en un mismo proyecto ha despertado gran expectativa entre los seguidores de los k‑dramas: 'El beso de la sirena'. La actriz, reconocida por su versatilidad en proyectos como 'Cásate con mi esposo', y el actor que alcanzó fama mundial con el hit de Netflix 'El juego del calamar', protagonizan una historia intensa que mezcla misterio, romance y peligro.

El estreno de 'Siren’s Kiss' llegó en marzo de 2026 y se perfila como uno de los títulos más comentados del año. La química de sus protagonistas, entre los que se incluye también al reconocido Kim Jung Hyun, y el atractivo de una trama que explora los límites entre el amor y la obsesión han convertido a esta producción en un fenómeno anticipado dentro del streaming.

PUEDES VER: 'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

lr.pe

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la serie

Aunque muchos fanáticos buscan el título en Netflix, 'El beso de la sirena' no forma parte de su catálogo. La serie se estrena en Corea del Sur vía tvN y a nivel internacional en Amazon Prime Video, con episodios lanzados semanalmente cada lunes y martes desde el 2 de marzo.

Para disfrutar del k‑drama protagonizado por Park Min Young, Wi Ha Joon y Kim Jung Hyun, es necesario contar con una suscripción activa a Prime Video y acceder desde cualquier dispositivo compatible. Los planes en Perú parten desde S/25,90 al mes, aunque la plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios, que requiere registrar una tarjeta para el cobro automático al finalizar el tiempo sin costo si el usuario desea mantener el servicio.

Wi Ha Joon y Park Min Young en la lectura del guion de 'El beso de la sirena'

Wi Ha Joon y Park Min Young en la lectura del guion de 'El beso de la sirena'. Foto: tvN

PUEDES VER: Estrenos doramas marzo 2026: 'Un novio por suscripción', 'El beso de la sirena' y más k-dramas en streaming

lr.pe

¿De qué trata 'El beso de la sirena'?

El k‑drama 'El beso de la sirena' se presenta como un intenso melodrama de misterio. La trama sigue a una mujer enigmática, rodeada de sospechas por su posible vínculo con una serie de asesinatos, y a un hombre que, en su intento por descubrir la verdad detrás de esas muertes, se ve arrastrado a un romance tan apasionado como peligroso.

La producción, dirigida por Kim Chul Kyu y escrita por Lee Young, combina la tensión de la investigación policial con un relato emocional cargado de giros oscuros. El resultado es una historia que atrapa desde el primer episodio y que promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año en el catálogo de Amazon Prime Video.

PUEDES VER: Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

lr.pe

Park Min Young y Wi Ha Joon, los protagonistas de 'El beso de la sirena'

Park Min Young

La actriz surcoreana de 40 años Park Min Young se ha consolidado como una de las figuras más populares del 'k-dramalandia' gracias a títulos como '¿Qué le pasa a la secretaria Kim?', 'Her Private Life' y el éxito de Amazon Prime Video, 'Cásate con mi esposo'. En 'El beso de la sirena', interpreta a la mujer enigmática que se convierte en el centro de las sospechas y del deseo, un papel que exige intensidad y matices dramáticos.

Wi Ha Joon

El actor de 34 años Wi Ha Joon, quien conquistó al público internacional como el policía en las tres temporadas de 'El juego del calamar', regresa con un personaje que mezcla vulnerabilidad y determinación. Su trayectoria incluye producciones como 'Bad and Crazy' y 'Little Women'. En esta serie coreana, encarna al hombre que investiga las muertes y, al mismo tiempo, se ve atrapado en un romance peligroso con la protagonista.

Kim Jung Hyun

Además de Park Min Young y Wi Ha Joon, el elenco protagónico incluye a Kim Jung Hyun como el director ejecutivo de una empresa de informática, Baek Joon Beom, un nuevo rico rodeado de misterios. El actor de 36 años es famoso por títulos como 'Mr. Queen' y 'Aterrizaje de emergencia en tu corazón'.

'El beso de la sirena' tendrá 12 capítulos

'El beso de la sirena' tendrá 12 capítulos. Foto: composición LR/Amazon Prime Video

'El beso de la sirena': reparto completo

  • Kim Jung Hyun como Baek Joon Beom
  • Han Joon Woo como Do Eun Hyuk
  • Gong Sung Ha como Gong Joo Yeong
  • Kim Geum Soon como Presidenta Kim Seon Ae
  • Ha Suk Jin como Yoon Seung Jae
  • Yoon Jong Hoon como Choi Young Ho, y más actores.
Notas relacionadas
'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

LEER MÁS
Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

LEER MÁS
'Escalera al cielo': qué fue de los protagonistas del famoso dorama coreano

'Escalera al cielo': qué fue de los protagonistas del famoso dorama coreano

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

LEER MÁS
Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Soan y culminó la segunda etapa como líder de la Liga Peruana de Vóley

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

Universitario de Deportes sumó su primera derrota en el Torneo Apertura ante Los Chankas

Cultura Asiática

'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

Toru Furuya, voz legendaria del anime, llegará a Lima para la final nacional de cosplay que llevará a los ganadores a Japón

'La chica nueva' temporada 3 en Netflix: fecha de estreno de la serie tailandesa con Becky Armstrong como Nanno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge Nieto fija postura frente al aborto: “Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Multa si no votas en 2026: cuánto pagar por Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025