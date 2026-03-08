¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

La unión de Park Min Young y Wi Ha Joon en un mismo proyecto ha despertado gran expectativa entre los seguidores de los k‑dramas: 'El beso de la sirena'. La actriz, reconocida por su versatilidad en proyectos como 'Cásate con mi esposo', y el actor que alcanzó fama mundial con el hit de Netflix 'El juego del calamar', protagonizan una historia intensa que mezcla misterio, romance y peligro.

El estreno de 'Siren’s Kiss' llegó en marzo de 2026 y se perfila como uno de los títulos más comentados del año. La química de sus protagonistas, entre los que se incluye también al reconocido Kim Jung Hyun, y el atractivo de una trama que explora los límites entre el amor y la obsesión han convertido a esta producción en un fenómeno anticipado dentro del streaming.

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la serie

Aunque muchos fanáticos buscan el título en Netflix, 'El beso de la sirena' no forma parte de su catálogo. La serie se estrena en Corea del Sur vía tvN y a nivel internacional en Amazon Prime Video, con episodios lanzados semanalmente cada lunes y martes desde el 2 de marzo.

Para disfrutar del k‑drama protagonizado por Park Min Young, Wi Ha Joon y Kim Jung Hyun, es necesario contar con una suscripción activa a Prime Video y acceder desde cualquier dispositivo compatible. Los planes en Perú parten desde S/25,90 al mes, aunque la plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios, que requiere registrar una tarjeta para el cobro automático al finalizar el tiempo sin costo si el usuario desea mantener el servicio.

Wi Ha Joon y Park Min Young en la lectura del guion de 'El beso de la sirena'. Foto: tvN

¿De qué trata 'El beso de la sirena'?

El k‑drama 'El beso de la sirena' se presenta como un intenso melodrama de misterio. La trama sigue a una mujer enigmática, rodeada de sospechas por su posible vínculo con una serie de asesinatos, y a un hombre que, en su intento por descubrir la verdad detrás de esas muertes, se ve arrastrado a un romance tan apasionado como peligroso.

La producción, dirigida por Kim Chul Kyu y escrita por Lee Young, combina la tensión de la investigación policial con un relato emocional cargado de giros oscuros. El resultado es una historia que atrapa desde el primer episodio y que promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año en el catálogo de Amazon Prime Video.

Park Min Young y Wi Ha Joon, los protagonistas de 'El beso de la sirena'

Park Min Young

La actriz surcoreana de 40 años Park Min Young se ha consolidado como una de las figuras más populares del 'k-dramalandia' gracias a títulos como '¿Qué le pasa a la secretaria Kim?', 'Her Private Life' y el éxito de Amazon Prime Video, 'Cásate con mi esposo'. En 'El beso de la sirena', interpreta a la mujer enigmática que se convierte en el centro de las sospechas y del deseo, un papel que exige intensidad y matices dramáticos.

Wi Ha Joon

El actor de 34 años Wi Ha Joon, quien conquistó al público internacional como el policía en las tres temporadas de 'El juego del calamar', regresa con un personaje que mezcla vulnerabilidad y determinación. Su trayectoria incluye producciones como 'Bad and Crazy' y 'Little Women'. En esta serie coreana, encarna al hombre que investiga las muertes y, al mismo tiempo, se ve atrapado en un romance peligroso con la protagonista.

Kim Jung Hyun

Además de Park Min Young y Wi Ha Joon, el elenco protagónico incluye a Kim Jung Hyun como el director ejecutivo de una empresa de informática, Baek Joon Beom, un nuevo rico rodeado de misterios. El actor de 36 años es famoso por títulos como 'Mr. Queen' y 'Aterrizaje de emergencia en tu corazón'.

'El beso de la sirena' tendrá 12 capítulos. Foto: composición LR/Amazon Prime Video

'El beso de la sirena': reparto completo

Kim Jung Hyun como Baek Joon Beom

Han Joon Woo como Do Eun Hyuk

Gong Sung Ha como Gong Joo Yeong

Kim Geum Soon como Presidenta Kim Seon Ae