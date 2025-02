El desenlace de la temporada 4 de 'Cielo para dos' ('Single’s Inferno') sorprendió a los espectadores con inesperadas decisiones amorosas. De los 13 participantes que llegaron a la isla Infierno en busca del amor, solo cuatro parejas lograron formarse en el último episodio y abandonaron juntos el reality de Netflix.

En el capítulo final, los hombres dieron el último paso eligiendo a la mujer con la que querían salir de la isla. Entre decisiones arriesgadas y conexiones emocionales, algunos participantes encontraron el amor, mientras que otros se despidieron en solitario. Aquí te contamos todos los detalles de la gran final de 'Cielo para dos', temporada 4.

Lista de parejas que terminaron juntas en 'Cielo para dos', temporada 4

1. Kim Tae Hwan y Bae Ji Yeon

A pesar de sus dudas iniciales, Ji Yeon eligió a Tae Hwan en la final. Su inseguridad sobre los sentimientos del modelo cambió al notar su dedicación y constancia a lo largo del programa. "No estaba segura de algunas cosas, pero quería confiar en su palabra", mencionó en una entrevista posterior.

Kim Tae Hwan y Bae Ji Yeon. Foto: Netflix

2. Yuk Junseo y Lee Si An

Lee Si An tuvo que tomar una decisión difícil entre Kim Jeong Su y Yuk Junseo. Finalmente, optó por Jun-seo, quien siempre logró acelerar su corazón. La elección trajo consigo una escena icónica del reality, cuando él la levantó sobre su hombro en señal de victoria. "Sentí una variedad de emociones con Jun-seo: emoción, inquietud, celos y felicidad, y eso me confirmó que lo quería", explicó Si An.

Yuk Junseo y Lee Si An. Foto: Netflix

3. An Jong Hoon y Kim Hye Jin

A pesar de haber tenido un acercamiento con You Jin en la recta final, Jong Hoon reafirmó sus sentimientos por Hye Jin. Antes de la última elección, le aseguró que nunca se dejó influenciar por otros y que solo tenía ojos para ella. "Solo quería decirte esto y tranquilizarte en caso de que te sientas ansiosa", le dijo. Al escuchar estas palabras, Hye Jin se sintió conmovida y lo eligió.

An Jong Hoon y Kim Hye Jin. Foto: Netflix

4. Kook Dong Ho y Kim A Rin

Dong Ho recibió atención de varias concursantes, incluyendo Park Hae Lin y Chung You Jin, pero sus sentimientos por A Rin siempre fueron firmes. La conexión entre ambos se fortaleció, llevándolos a elegir salir juntos de la isla. "Estoy pensando que esto podría ser el destino", dijo la participante emocionada al final del programa.

Kook Dongho y Kim A Rin. Foto: Netflix

Participantes que se quedaron sin pareja en la final de ‘Cielo para dos’, temporada 4

No todos los concursantes lograron encontrar pareja en la cuarta temporada del reality. A pesar de sus intentos, algunos se marcharon en solitario de la isla Infierno.

1. Jang Tae Oh

A lo largo del programa, Theo mantuvo firmes sus sentimientos hacia Lee Si An. Aunque ella le dejó claro que no lo veía como pareja, él decidió elegirla hasta el final, lo que lo dejó sin pareja en la última instancia del show.

2. Kim Jeong Su

Otro de los concursantes que apostó por Lee Si An fue Jeong Su. Aunque parecía ser una opción más estable para ella, la concursante se dejó llevar por sus emociones y escogió a Jun-seo, dejando a Jeong Su fuera del juego amoroso.

3. Chung You Jin

Desde el inicio, You Jin enfrentó dificultades para encontrar una conexión sólida. A pesar de haber tenido citas con Jun-seo y Dong-ho, su relación con ellos no prosperó. Su paso por 'Cielo para dos' dejó en claro que, aunque no encontró el amor en la isla, todavía tiene la oportunidad de hacerlo fuera del reality.

4. Park Hae Lin

Su entrada tardía en la competencia pudo haber afectado su proceso dentro del programa. Aunque tuvo encuentros con Jeong Su y Dong Ho, este último prefirió a A Rin, dejándola sin pareja en la final.

5. Kim Min Seol

Min Seol capturó la atención de los anfitriones y de los espectadores, pero no logró conquistar a Jun-seo. Aunque fue al Paraíso con él al principio de la temporada y desarrolló sentimientos genuinos, su interés por Lee Si An cambió el rumbo de la historia. A pesar de que sabía que Jun-seo elegiría a Si An, Min Seol apostó por él hasta el final y se marchó sin pareja.