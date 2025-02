'Cielo para dos' temporada 4: ¿qué parejas se juntaron a poco de que termine el reality coreano de Netflix?

El reality coreano 'Cielo para dos' está llegando a su final con una temporada llena de emociones, encuentros inesperados y decisiones que han sorprendido a los espectadores. A lo largo de los episodios, los participantes han experimentado citas, cambios de sentimientos y momentos de tensión en su búsqueda del amor.

Con una dinámica única en la que los solteros y solteras desconocen la edad y profesión de sus compañeros hasta llegar al "paraíso", la competencia ha generado gran expectativa en los fans. A medida que se acerca el desenlace, las decisiones finales de los participantes podrían dar un giro inesperado.

¿Qué parejas se formaron en la temporada 4 de 'Cielo para dos'?

En la temporada 4 de 'Cielo para dos', algunas parejas han logrado consolidar su conexión en el "paraíso", mientras que otras han enfrentado dudas y cambios de corazón. Uno de los romances más seguidos es el de Bae Ji Yeon y Kim Tae Hwan, quienes desde que fueron al "paraíso" juntos no han compartido citas con otros participantes. Sin embargo, en los últimos episodios, Ji Yeon ha mostrado incomodidad por la actitud de Tae Hwan, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro juntos.

Lee Si An. Foto: ELLE

Por otro lado, Lee Si An se ha mantenido en el centro de la atención debido a su indecisión entre tres concursantes: Theo Jang, Kim Jeong Su y Yuk Jun Seo. No obstante, en el episodio 10, Theo Jang logró conmoverla con sus palabras, provocando incluso que derramara algunas lágrimas, lo que podría indicar una decisión final a su favor.

Otro de los triángulos amorosos más comentados es el de Kook Dong Ho, quien ha despertado el interés de Chung You Jin, Park Hae Lin y Kim Ah Rin. Sin embargo, a medida que han avanzado los episodios, su inclinación por Kim Ah Rin se ha hecho más evidente.

Bae Ji Yeon y Kim Tae Hwan. Foto: captura Netflix

¿Quiénes todavía no encontraron una pareja en la temporada 4 de 'Cielo para dos'?

A pesar de la conexión de algunas parejas, otros participantes aún no han encontrado a su pareja ideal. Kim Hye Jin y An Jong Hoon han generado interés en el público, ya que Jong Hoon ingresó a mitad del reality y capturó la atención de Hye Jin. Sin embargo, hasta ahora no han tomado una decisión definitiva.

Por otro lado, Kim Min Seol y Yuk Jun Seo comenzaron con una fuerte afinidad, pero no han logrado coincidir en sus visitas al "cielo". Además, la atracción de Jun Seo por Si An ha complicado su relación con Min Seol.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 11 y 12 de 'Cielo para dos' temporada 4?

Los últimos episodios de la temporada 4 de 'Cielo para dos', el 11 y 12, se estrenarán el 11 de febrero a través de la plataforma Netflix. Los fanáticos están ansiosos por descubrir el desenlace de los romances y las decisiones finales de los participantes. Con tantas emociones en juego y un final que promete impactar, los seguidores del reality coreano están a la expectativa de cómo culminará esta intensa temporada.